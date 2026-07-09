Amparo Rubiales compara a Feijoo y los políticos del PP con La Manada "dicho sea respetuosamente"

PSOE de Sevilla, comparar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a otros dirigentes populares navarros con los miembros de 'La Manada', el grupo condenado por una violación grupal en Pamplona. La presidenta del Amparo Rubiales , ha desatado una profunda indignación tras utilizar sus redes sociales para, el grupo condenado por una violación grupal en Pamplona.



Aprovechando la presencia de Feijóo en las fiestas de San Fermín, la veterana socialista calificó de manera reiterada al grupo de mandatarios populares como "La Manada 2026", añadiendo con sorna la coletilla "con respeto a las diferencias". El vergonzoso ataque ha provocado que el Partido Popular exija de forma inmediata su cese fulminante o rectificación ante lo que consideran una "frivolización intolerable" de la violencia sexual.

El PP exige el cese inmediato ante una provocación "miserable"

La reacción de los populares no se ha hecho esperar. El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha liderado la ofensiva contra la dirigente socialista tachando sus palabras de profundamente irresponsables y dolorosas. Desde las filas populares se denuncia la doble vara de medir del PSOE en materia de igualdad y el uso sistemático del insulto burdo para embarrar el debate político.



El PP recuerda que utilizar un drama judicial y humano que marcó a la sociedad española como un simple "insulto político" supone un desprecio absoluto hacia las mujeres que sufren violencia.

Los populares han reclamado formalmente a la cúpula socialista andaluza que actúe de inmediato. "Si no se produce una rectificación pública, Amparo Rubiales no puede seguir representando a un partido sevillano", zanjó Sánchez.

Reincidente en el insulto: de "judío nazi" a "La Manada"

Este nuevo escándalo reafirma el historial de salidas de tono de Amparo Rubiales, una de las figuras más radicales del entramado socialista andaluz a la hora de atacar a la oposición. Sus exabruptos en redes sociales ya le costaron en el pasado su puesto institucional, evidenciando una preocupante impunidad discursiva dentro de las filas del PSOE.

El precedente contra Bendodo

En el año 2023, Rubiales ya encendió todas las alarmas políticas al calificar al coordinador general del PP, Elías Bendodo, de "judío nazi", unas declaraciones antisemitas que forzaron su dimisión en aquel momento.

La agresividad de la presidenta de la sección sevillana no se limita a los populares; recientemente también alentó la recogida de firmas para expulsar a Felipe González del partido por sus posiciones críticas con Pedro Sánchez.

Con este último ataque contra Feijóo, la dirección del PSOE vuelve a quedar retratada en su estrategia de crispación institucional, manteniendo en sus puestos orgánicos a dirigentes que no dudan en instrumentalizar delitos sexuales graves para atacar la legitimidad del principal partido de la oposición.