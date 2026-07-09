Amparo Rubiales compara a Feijoo y los políticos del PP con La Manada "dicho sea respetuosamente"

Aprovechando la presencia de Feijóo en las fiestas de San Fermín, la veterana socialista calificó de manera reiterada al grupo de mandatarios populares como "La Manada 2026", añadiendo con sorna la coletilla "con respeto a las diferencias". El vergonzoso ataque ha provocado que el Partido Popular exija de forma inmediata su cese fulminante o rectificación ante lo que consideran una "frivolización intolerable" de la violencia sexual.
El PP exige el cese inmediato ante una provocación "miserable"
El PP recuerda que utilizar un drama judicial y humano que marcó a la sociedad española como un simple "insulto político" supone un desprecio absoluto hacia las mujeres que sufren violencia.
Los populares han reclamado formalmente a la cúpula socialista andaluza que actúe de inmediato. "Si no se produce una rectificación pública, Amparo Rubiales no puede seguir representando a un partido sevillano", zanjó Sánchez.
Reincidente en el insulto: de "judío nazi" a "La Manada"
El precedente contra Bendodo
En el año 2023, Rubiales ya encendió todas las alarmas políticas al calificar al coordinador general del PP, Elías Bendodo, de "judío nazi", unas declaraciones antisemitas que forzaron su dimisión en aquel momento.
La agresividad de la presidenta de la sección sevillana no se limita a los populares; recientemente también alentó la recogida de firmas para expulsar a Felipe González del partido por sus posiciones críticas con Pedro Sánchez.