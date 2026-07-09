La UDEF sigue la pista de un pago de dos millones en plena negociación de Plus Ultra con Zapatero para lograr el rescate

La UDEF se ha encontrado con una anotación remitida en pleno nerviosismo por la negociación del rescate de Plus Ultra. La nota dice literalmente que la clave es un pago de dos millones de euros: "Clave los 2MM€". Y se encuentra en el contexto de septiembre de 2020, cuando la aerolínea estaba más nerviosa que nunca por su situación y porque la Sepi les había requerido informes técnicos que daban por hecho que podrían bloquear el pago del rescate. En medio de todo ello, responsables de la empresa sacaron a relucir el nombre de Rodríguez Zapatero y la necesidad de que les ayudase para sortear los problemas de la Sepi, dependiente en última instancia de la ministra Montero en aquel momento.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

La UDEF relata de esta forma lo ocurrido en aquellos días de septiembre de 2020: "Continuando con la exposición cronológica, un día después, en fecha 10/09/2020, la Sepi realiza un requerimiento a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. para que se realicen aclaraciones y subsanaciones respecto de la documentación para obtener la ayuda pública". Eso, a la vista de la reacción de los responsables de Plus Ultra era un grave problema: "Ese mismo día se produce una conversación entre Rodolfo Reyes [accionista de referencia de Plus Ultra] y Julio Martínez Sola [presidente de la compañía]. Rodolfo Reyes le pregunta si espera que Julio Martínez Martínez [el presunto testaferro de Zapatero] les diga algo: "¿Hay que esperar algo de ellos? ¿Una comunicación?". A lo anterior, Julio Martínez Sola contesta "Me ha pasado cc del wsssupp de Arreaza a mi tocayo" – "Yo no movería nada......" Rodolfo Reyes le dice: "Ok seguimos como estamos".

Pero sólo un día después se desató el nerviosismo: "En fecha 11/09/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, el primero le indica que Roberto Roselli le estaría informando que hay fuga de información sobre las conversaciones de entre Plus Ultra con José Luis Rodríguez Zapatero", señala la UDEF. Y el plan cambia: consideran que hay que "presionar" para lograr "una reunión dentro de la Sepi. Añade que no sabe si será bueno "que le den un toque técnico desde arriba" o que incluso "Zapatero hable con alguien en la Sepi".

"En fecha 21/09/2020, en una conversación 81 que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último le explica que ha estado hablando con Julio Martínez Martínez, que han ejercido la máxima presión sobre él y que, en el transcurso de una comida que se celebrará esta semana con Camilo Ibrahim, plantean la conveniencia de que éste llame Zapatero", añade la UDEF.

"Un día después, en fecha 22/09/2020, en una conversación 82 que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, éste le dice que se reunirá el día 23/09/2020 con Julio Martínez Martínez, que le está interrogando intensamente y que lo quiere es que contacten con la SEPI, Julio Martínez Martínez o Zapatero, para que intervengan y mediante su influencia les aseguren al 100 por 100 que se les otorgará la ayuda pública y, tras haberla obtenido, busquen un banco para el préstamo puente", destacan los investigadores.

Y, tras esas conversaciones, llega la cita de los dos millones de euros: "Días después, en fecha 30/09/2020, en una conversación 83 que se produce entre Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, éste último le explica que el contacto (Julio Martínez Martínez) realizará gestiones de influencia en la Sepi y posteriormente le llamarán para preguntarle por el resultado. "Mañana el contacto hablará el tema Sepi, mañana lo volvemos a llamar". Rodolfo Reyes responde que "Clave los 2MM€", sin que por el momento se pueda concretar a qué se refiere", aclara la UDEF.