La UDEF sigue la pista de un pago de dos millones en plena negociación de Plus Ultra con Zapatero para lograr el rescate

La UDEF se ha encontrado con una anotación remitida en pleno nerviosismo por la negociación del rescate de Plus Ultra. La nota dice literalmente que la clave es un pago de dos millones de euros: "Clave los 2MM€". Y se encuentra en el contexto de septiembre de 2020, cuando la aerolínea estaba más nerviosa que nunca por su situación y porque la Sepi les había requerido informes técnicos que daban por hecho que podrían bloquear el pago del rescate. En medio de todo ello, responsables de la empresa sacaron a relucir el nombre de Rodríguez Zapatero y la necesidad de que les ayudase para sortear los problemas de la Sepi, dependiente en última instancia de la ministra Montero en aquel momento.
La UDEF relata de esta forma lo ocurrido en aquellos días de septiembre de 2020: "Continuando con la exposición cronológica, un día después, en fecha 10/09/2020, la Sepi realiza un requerimiento a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. para que se realicen aclaraciones y subsanaciones respecto de la documentación para obtener la ayuda pública". Eso, a la vista de la reacción de los responsables de Plus Ultra era un grave problema: "Ese mismo día se produce una conversación entre Rodolfo Reyes [accionista de referencia de Plus Ultra] y Julio Martínez Sola [presidente de la compañía]. Rodolfo Reyes le pregunta si espera que Julio Martínez Martínez [el presunto testaferro de Zapatero] les diga algo: "¿Hay que esperar algo de ellos? ¿Una comunicación?". A lo anterior, Julio Martínez Sola contesta "Me ha pasado cc del wsssupp de Arreaza a mi tocayo" – "Yo no movería nada......" Rodolfo Reyes le dice: "Ok seguimos como estamos".
Pero sólo un día después se desató el nerviosismo: "En fecha 11/09/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, el primero le indica que Roberto Roselli le estaría informando que hay fuga de información sobre las conversaciones de entre Plus Ultra con José Luis Rodríguez Zapatero", señala la UDEF. Y el plan cambia: consideran que hay que "presionar" para lograr "una reunión dentro de la Sepi. Añade que no sabe si será bueno "que le den un toque técnico desde arriba" o que incluso "Zapatero hable con alguien en la Sepi".
"En fecha 21/09/2020, en una conversación 81 que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último le explica que ha estado hablando con Julio Martínez Martínez, que han ejercido la máxima presión sobre él y que, en el transcurso de una comida que se celebrará esta semana con Camilo Ibrahim, plantean la conveniencia de que éste llame Zapatero", añade la UDEF.
"Un día después, en fecha 22/09/2020, en una conversación 82 que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, éste le dice que se reunirá el día 23/09/2020 con Julio Martínez Martínez, que le está interrogando intensamente y que lo quiere es que contacten con la SEPI, Julio Martínez Martínez o Zapatero, para que intervengan y mediante su influencia les aseguren al 100 por 100 que se les otorgará la ayuda pública y, tras haberla obtenido, busquen un banco para el préstamo puente", destacan los investigadores.
Y, tras esas conversaciones, llega la cita de los dos millones de euros: "Días después, en fecha 30/09/2020, en una conversación 83 que se produce entre Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, éste último le explica que el contacto (Julio Martínez Martínez) realizará gestiones de influencia en la Sepi y posteriormente le llamarán para preguntarle por el resultado. "Mañana el contacto hablará el tema Sepi, mañana lo volvemos a llamar". Rodolfo Reyes responde que "Clave los 2MM€", sin que por el momento se pueda concretar a qué se refiere", aclara la UDEF.