Carlos Cuesta desgrana la imputación de Juanma Serrano: "Caen los apoyos directos y personalísimos de Sánchez"

La imputación del ex presidente de Correos y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, centra el editorial de Carlos Cuesta, quien sostiene que se trata de uno de los golpes judiciales más relevantes para el presidente del Gobierno por afectar a uno de sus colaboradores de mayor confianza. Durante su intervención, el periodista repasó la trayectoria política de Serrano, su papel en el PSOE y las conexiones que, a su juicio, lo sitúan en el centro de la denominada "cloaca" socialista.

"Todos los días cae una imputación de un altísimo cargo o 25 de golpe. Así es la era Sánchez. Cuando no tienes un imputado tienes dos, cuando no cuatro, cuando no seis, informes de la UCO todos los días o de la UDED, o autos o diligencias. Todos los días hay avances en corrupción", ha afirmado el periodista en el programa de esRadio La noche de Cuesta.

Cuesta ha subrayado la relevancia política del ya imputado dentro del entorno del presidente. "Juanma Serrano es una persona importantísima en la vida de Pedro Sánchez. Tan importante que esta imputación a lo mejor es menos conocida, menos mediática o menos sonora. Pero a efectos suyos le ha tenido que sentar literalmente como una patada en determinado sitio", ha asegurado.

Según ha explicado, Serrano e Isaura Leal fueron quienes consiguieron "los avales y votos para las primeras primarias en el Partido Socialista" y, por ello, "fueron el auténtico ascensor de Pedro Sánchez".

El periodista ha recordado además que, tras la moción de censura de 2018, Serrano pasó a presidir Correos. "Mucha gente interpretó mal aquel movimiento. Dijo: ha debido pasar algo entre los dos. Pues no, lo que había ocurrido era exactamente lo contrario", ha afirmado.

Correos y Leire Díez

Durante su análisis, Cuesta ha vinculado la etapa de Serrano al frente de Correos con las investigaciones que afectan a Leire Díez. "Esta persona, Juanma Serrano, se encargó de meter dentro a Leire Díez. Leire Díez hacía lo que quería Pedro Sánchez. Vamos a dejarnos de historias. Con permiso, evidentemente, de Juanma Serrano", ha manifestado.

También ha recordado que la propia Díez presumió en redes sociales de su trabajo en la empresa pública durante los procesos electorales. "Leire Díez alardeó de qué bien con mi equipo, codo con codo aquí en Correos, llevando a cabo o gestionando el voto por correo", ha señalado, para preguntarse después por qué publicó aquel mensaje y concluir que lo hizo "para dejar claro que tenía mucha información" y que era "una de las personas más poderosas en el engranaje socialista".

"Óscar Puente salió a cobijarle"

El periodista ha sostenido igualmente que Serrano fue recolocado en otra empresa pública cuando comenzó a resultar incómodo por la polémica generada tras las elecciones generales de julio de 2023.

"Se tomó la decisión de que es mejor que esta persona salga de ahí. ¿Quién salió al rescate? Pues salió una persona de nombre Óscar Puente. Y lo hizo a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transportes Terrestres", ha afirmado.

Cuesta ha añadido que esa misma sociedad pública también sirvió, según expuso, para situar a otros cargos vinculados al entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Toda la historia apunta a una sola persona"

En la parte final del editorial, Carlos Cuesta ha relacionado la imputación de Juanma Serrano con el entorno más próximo del presidente del Gobierno. "Toda la imputación de Juanma Serrano, toda la historia de Leire Díez, toda la historia de Isaura Leal apunta a una sola persona, a Pedro Sánchez", ha afirmado.

Para el periodista, la relevancia de los últimos acontecimientos judiciales radica en el perfil de los investigados. "Lo que ha ocurrido esta semana es muy importante. Puede haber sido menos mediático que lo que ha ocurrido en otras semanas, pero los que están cayendo ya son apoyos directos y personalísimos de Pedro Sánchez", ha sostenido.

Y ha concluido señalando que la investigación se encuentra ya en su último escalón político: "Ya han caído todos los secretarios de organización, ya ha caído el amigo personal, ya ha caído el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ya han caído todos. El siguiente escalón solamente puede ser uno y tendría que ser Pedro Sánchez".