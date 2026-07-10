La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha puesto en la diana al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, por enchufar a la fontanera del PSOE Leire Díez en Correos y por los contratos cerrados posteriormente. Un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, apunta a Juanma Serrano por su papel decisivo en el nombramiento de Leire Díez y en contratos que abrieron la puerta al cobro del tridente Hirurok –trama SEPI– desde el gigante público que presidía el que fuera antes jefe de gabinete de Sánchez.

La UCO pone como ejemplo un contrato de Correos con un despacho: SDEP. Se trataba de un contrato de asesoramiento y asistencia técnica por valor de más de 180.000 euros. "Conforme a la información obrante en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato fue finalmente adjudicado el día 07.12.2022 y formalizado el 30.12.2022 por un total de 181.348,75 € –IVA incluido–". Y la UCO detecta un fuerte "interés en asegurar la prórroga del contrato antes de que se produjese un cambio en la dirección de Correos". Es decir, antes de que saliera del cargo Serrano, lo que, obviamente, lleva a pensar que Serrano era el garante de la operación.

La UCO explica todo ello "teniendo en cuenta el papel de Juanma Serrano en la contratación de Leire por parte de Correos, la actividad aparentemente delictiva desarrollada por esta con posterioridad en el marco de este desempeño profesional y, finalmente, la aparente vinculación con esta actividad por parte de Serrano, que se desprende de los hechos que se vienen analizando cuando, por ejemplo, mencionan que "sería ideal que tuvieran formalizado el contrato cuanto antes. Para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos" o "yo quería abrir una línea de trabajo de despacho –en referencia a SDEP– con Correos. Y dándole una cobertura jurídica a un tema tan trascendente para Juanma, se va a conseguir".

"Todo ello pone de manifiesto la relevancia de su participación en los hechos y la necesidad de continuar profundizando en los pormenores de la misma, en este caso a través de las comunicaciones que este podría haber mantenido y que presumiblemente estarían albergadas en su terminal móvil", añade la UCO.

Pero aparece otra persona habitual en estas tramas: Vicente Fernández Guerrero, el que fuera presidente de la SEPI por decisión de María Jesús Montero y con una fuerte relación personal con ella. La UCO señala que "finalmente, en lo que respecta a posibles contraprestaciones por la adjudicación de los contratos expuestos, debe destacarse que Vicente habría recibido entre los años 2022 y 2024, al menos, 213.995,20€ procedentes de SDEP", y tal y como se puede observar en el cuadro que hoy reproduce Libertad Digital.

Se trata de pagos del despacho señalado a Fernández Guerrero: "Debe destacarse además que, aparte de las cantidades ingresadas directamente por Vicente, existen indicios de que este habría percibido cantidades adicionales por sus gestiones con Correos en favor de SDEP a través de la sociedad Allies & Altera, de la cual el ex presidente de la SEPI es administrador único".