La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha puesto en la diana al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, por enchufar a la fontanera del PSOE Leire Díez en Correos y por los contratos cerrados posteriormente. Un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, apunta a Juanma Serrano por su papel decisivo en el nombramiento de Leire Díez y en contratos que abrieron la puerta al cobro del tridente Hirurok –trama SEPI– desde el gigante público que presidía el que fuera antes jefe de gabinete de Sánchez.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

La UCO pone como ejemplo un contrato de Correos con un despacho: SDEP. Se trataba de un contrato de asesoramiento y asistencia técnica por valor de más de 180.000 euros. "Conforme a la información obrante en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato fue finalmente adjudicado el día 07.12.2022 y formalizado el 30.12.2022 por un total de 181.348,75 € –IVA incluido–". Y la UCO detecta un fuerte "interés en asegurar la prórroga del contrato antes de que se produjese un cambio en la dirección de Correos". Es decir, antes de que saliera del cargo Serrano, lo que, obviamente, lleva a pensar que Serrano era el garante de la operación.

La UCO explica todo ello "teniendo en cuenta el papel de Juanma Serrano en la contratación de Leire por parte de Correos, la actividad aparentemente delictiva desarrollada por esta con posterioridad en el marco de este desempeño profesional y, finalmente, la aparente vinculación con esta actividad por parte de Serrano, que se desprende de los hechos que se vienen analizando cuando, por ejemplo, mencionan que "sería ideal que tuvieran formalizado el contrato cuanto antes. Para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos" o "yo quería abrir una línea de trabajo de despacho –en referencia a SDEP– con Correos. Y dándole una cobertura jurídica a un tema tan trascendente para Juanma, se va a conseguir".

"Todo ello pone de manifiesto la relevancia de su participación en los hechos y la necesidad de continuar profundizando en los pormenores de la misma, en este caso a través de las comunicaciones que este podría haber mantenido y que presumiblemente estarían albergadas en su terminal móvil", añade la UCO.

Pero aparece otra persona habitual en estas tramas: Vicente Fernández Guerrero, el que fuera presidente de la SEPI por decisión de María Jesús Montero y con una fuerte relación personal con ella. La UCO señala que "finalmente, en lo que respecta a posibles contraprestaciones por la adjudicación de los contratos expuestos, debe destacarse que Vicente habría recibido entre los años 2022 y 2024, al menos, 213.995,20€ procedentes de SDEP", y tal y como se puede observar en el cuadro que hoy reproduce Libertad Digital.

Se trata de pagos del despacho señalado a Fernández Guerrero: "Debe destacarse además que, aparte de las cantidades ingresadas directamente por Vicente, existen indicios de que este habría percibido cantidades adicionales por sus gestiones con Correos en favor de SDEP a través de la sociedad Allies & Altera, de la cual el ex presidente de la SEPI es administrador único".