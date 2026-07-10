Pablo Iglesias pide en TVE la ilegalización del PP: "La democracia se tiene que proteger"

Pablo Iglesias defendió el pasado jueves en el programa Malas Lenguas de Televisión Española (TVE) la posibilidad de ilegalizar al Partido Popular y a Vox. El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos argumentó que ambas formaciones sugieren la existencia de un posible fraude electoral y, ante esto, cuestionó públicamente si tiene sentido que sigan siendo legales aquellos partidos políticos que denuncian este tipo de delitos contra el sistema democrático.

"La derecha y la ultraderecha, a pesar de que todas las encuestas coinciden en que tendrían mayoría absoluta si se celebran elecciones, están señalando que puede haber una suerte de fraude electoral", comenzó Iglesias en una de sus intervenciones en el programa de Cintora. "Que dos fuerzas políticas con representación parlamentaria estén poniendo sobre la mesa que el Gobierno estaría intentando cometer un delito tan grave... En un país, por cierto, en el que el fraude electoral ha existido", continuó, "debería hacer reaccionar al Gobierno y a la judicatura".

En este sentido, el dueño de la Taberna Garibaldi se preguntó si "tiene sentido que sean legales partidos que están denunciando la comisión de delitos gravísimos a sabiendas de que están mintiendo". "¿Estás hablando de que ilegalicen al PP?", preguntó sin rodeos la periodista Marta Gómez, a lo que Iglesias, con su habitual tono condescendiente, respondió: "Te veo muy perspicaz en lo que estás diciendo". "Yo a ti te veo muy demócrata", contestó ella.

"Lo que digo es que la democracia se tiene que proteger. Si aquí hay una gente que está acusando al Gobierno de falsos delitos, a sabiendas de que está mintiendo, de que no es verdad, ¿cómo se defiende la democracia?", añadió, lo que escandalizó a algunos tertulianos de la mesa.

Pablo Iglesias delira en RTVE y pide ilegalizar a PP y Vox por dudar de un posible fraude electoral… para afirmar después que en el caso de Podemos lo hubo. ¿Entonces cuando en Podemos lo decían habría que haberlos ilegalizado? Es tan absurdo el enfoque que da hasta pena. pic.twitter.com/7Bset5BQUb — El Equidistante (@elequidistante) July 9, 2026

"Cómo que no. En este país se han ilegalizado partidos políticos. Si hay una fuerza abiertamente al margen de la ley, cuyo expresidente dice, 'el que pueda hacer que haga' –en referencia a una frase de José María Aznar– haciendo un llamamiento explícito a que jueces, periodistas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilicen el poder que tienen abiertamente en contra de la ley, ¿cómo se defiende la democracia?", continuó un nada demócrata Iglesias.

Hasta Jesús Cintora, algo perplejo, le preguntó por vías "más posibilistas o realistas" para, según él, "combatir los bulos" en la política. "Tiene pinta de que al PP no lo van a ilegalizar y lo sabes, Pablo Iglesias", dijo el presentador, mientras que Iglesias sentenció: "Ya verás que cuando gobiernen ellos, sí ilegalizan".