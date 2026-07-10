Sánchez habla con Juanma Moreno y asegura que ya ha desplegado todos los medios "humanos y materiales" en Los Gallardos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar la evolución del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado ya once fallecidos y varios desaparecidos. El jefe del Ejecutivo ha informado del contacto a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que el Gobierno ha desplegado "todos los medios humanos y materiales" para colaborar en las labores de extinción del fuego y en la atención a los afectados.

Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia. Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2026

Según fuentes gubernamentales, en las labores de extinción participan 160 agentes de la Guardia Civil, apoyados por 52 vehículos, dos helicópteros y dos drones; 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 70 vehículos; además de cuatro aviones anfibios y un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A este operativo se suman también 34 efectivos de Protección Civil con dos vehículos, movilizados para reforzar las tareas de emergencia.

Pedro Sánchez ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos y su solidaridad con los vecinos afectados por el incendio. Por el momento, no está previsto que el presidente del Gobierno se desplace a la zona devastada por las llamas. Su agenda, de hecho, se mantiene sin cambios: el próximo lunes tiene previsto asistir al acto de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción y, posteriormente, viajar a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebrará en el Palacio Nacional de los Inválidos. Será el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias quienes se desplazarán a primera hora de la tarde a Almería.

Quien sí se ha desplazado hasta la zona afectada ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha suspendido el acto de toma de posesión de su nuevo Gobierno, previsto para este viernes en el Palacio de San Telmo, para seguir de cerca la evolución del incendio. Moreno ha asegurado que la prioridad de los efectivos desplegados es evitar que se produzcan nuevas víctimas y localizar a las personas que continúan desaparecidas.