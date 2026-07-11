El plan ZP para hacerse de oro: negocios internacionales y relaciones con la mafia rusa

En esta tertulia de El Programa de Cuesta, los colaboradores analizan las complejas conexiones de la supuesta trama de corrupción que vincula a José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Venezuela, enfocándose en particular en los negocios relacionados con el oro y la minería. A partir de una histórica declaración de Piedad Córdoba, se debate cómo el expresidente español habría tenido acceso a una mina de oro en territorio venezolano, un beneficio que también ha sido sugerido por figuras como Hugo Carvajal, alias el Pollo Carvajal.

Durante la conversación, se destaca el papel de los distintos intermediarios y las ramificaciones judiciales en España, mencionando las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional que siguen el rastro del dinero. Los tertulianos señalan que el entramado societario utilizado para estas operaciones abarca desde transacciones con criptomonedas hasta conexiones con la mafia rusa en Alicante, lo que complica la labor de las fuerzas de seguridad y de la justicia. También se introduce la figura de Manuel Arón Fajardo, considerado por los analistas como un hombre de la máxima confianza de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

Al retomar el debate político, se reflexiona sobre la figura de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y la posición de otros implicados en causas de corrupción que afectan al PSOE. Los colaboradores sugieren que la acumulación de indicios dificulta que los implicados puedan eludir la acción de la justicia, a menos que confíen en una resolución favorable por parte de instancias superiores como las lideradas por Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional. Finalmente, se incide en que los personajes externos a la estructura de partido suelen ser los primeros en colaborar con la fiscalía cuando se estrecha el cerco judicial.