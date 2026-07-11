El PSOE intenta salvar a su gerente: se ciñó a cumplir las órdenes de Cerdán

El PSOE no está dispuesto a sacrificar a Ana María Fuentes. Pese a que el último informe de la UCO estrecha el cerco sobre la gerente del partido imputada y la sitúa en el foco de la investigación, en Ferraz descartan de plano cualquier cese.

Fuentes de la dirección socialista rebajan el alcance del informe y sostienen que las conclusiones de la Guardia Civil no pasan de ser "conjeturas" que tienen que ser probadas. Insisten en que la investigación se encuentra en una fase muy inicial y recuerdan que el partido ya tomó decisiones políticas con la salida de Santos Cerdán. "Ahora le toca actuar a la Justicia", resumen.

La defensa de la gerente es cerrada después de que el último informe de la UCO remitido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dibuja un escenario en el que Fuentes "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova". En el PSOE aseguran que Ana María Fuentes ha desempeñado "un buen trabajo" al frente de la Gerencia, fiscalizando las cuentas del partido, y sostienen que no existe "ninguna razón" para apartarla del cargo. Su principal argumento es que se limitaba a ejecutar las instrucciones que recibía de la Secretaría de Organización, entonces dirigida por Santos Cerdán.

Un razonamiento que, sin embargo, no despeja las dudas sobre una eventual responsabilidad. El hecho de cumplir órdenes no exime, por sí solo, de las consecuencias legales si finalmente se acredita la comisión de un delito, igual que el desconocimiento de la ley tampoco exime de culpabilidad.

La estrategia del PSOE pasa por restar importancia a las nuevas revelaciones y resistir el desgaste sin abrir nuevos frentes. El silencio es absoluto cuando se pregunta por el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, quien habría enchufado a la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez, en Correos. En Ferraz evitan cualquier valoración y transmiten la idea de que las pesquisas sobre las cloacas socialistas se encuentran todavía en una fase muy "embrionaria".