¡Estalla la corrupción global! el esquema prohibido que expone a la trama ZP

En una nueva tertulia del El Programa de Cuesta, se ha puesto el foco sobre las investigaciones judiciales que salpican al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Las declaraciones del exmandatario ante el juez, caracterizadas por un tono titubeante y evasivo, contrastan con la solidez de las pruebas acumuladas en el sumario. A pesar de que el expresidente insiste en que no ha tenido ninguna intervención ni influencia en el rescate de Plus Ultra, los documentos, agendas y libretas intervenidas apuntan a una realidad muy distinta.

La presunta red de influencias vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero se extiende ya por trece países, lo que evidencia la existencia de una estructura internacional de gran envergadura. Entre los focos de la investigación destacan las actividades en Venezuela, relacionadas con negocios de petróleo, oro y divisas, así como la existencia de lobbies en China destinados a facilitar contratos a empresas como Huawei. El entramado financiero contaría además con ramificaciones en Suiza, Emiratos Árabes, Francia, Reino Unido y diversos paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en la defensa del expresidente es el origen de unas valiosas joyas recibidas como obsequio, cuya procedencia exacta aún no ha sido acreditada ante el tribunal. La falta de explicaciones coherentes y el retraso en la entrega de la documentación requerida por el juez instructor incrementan las sospechas de un presunto tráfico de influencias a nivel internacional, que va mucho más allá de los cobros inicialmente detectados a través de la consultora Análisis Relevante.