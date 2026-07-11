Puente cobijó en una de sus empresas a Juanma Serrano y a un protegido de Koldo

Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos acaba de recibir el último informe de la UCO donde aparece vinculado a dos tramas simultáneamente: la cloaca y la trama SEPI. De hecho, las sospechas sobre su persona y la lamentable situación en la que dejó Correos, han llevaron a tener que reubicar a Serrano. Y su salvavidas fue Óscar Puente. En estos momentos, Serrano se dedica al negocio de hidrógeno verde. Pero tras su paso por Correos se cobijó como director general de SEITT, una de las empresas dependientes de Transportes, el Ministerio de Puente. Pero no es la única persona cobijada en esa sociedad pública: Koldo García Izaguirre exigió a Santos Cerdán cuidar a una persona —Camino Arce—. Fue la subdirectora General de Construcción en las fechas de las tramas. Y dicho y hecho: pasó a ser directora técnica y de desarrollo en SEITT, la misma empresa pública del Ministerio de Óscar Puente donde se encuentra Juanma Serrano. En resumen, que también la mantuvo con cargo oficial.

Más de 1.000 millones de euros en pérdidas avalan a Serrano tras su paso por Correos en pleno boom del negocio de paquetería. Pero pasó a dirigir SEITT, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), compañía pública que se encarga de gestionar las carreteras y autopistas que pertenecen al Estado y que depende de Óscar Puente.

Y la historia de los parapetos de Puente tiene más capítulos previos. Óscar Puente ya apareció en la lista de manchados por el caso Koldo. Koldo García Izaguirre siguió con sus gestiones de obras presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. Y sus conversaciones mantenidas con Santos Cerdán revelan, como ya ha publicado Libertad Digital, que Koldo daba por hecho que, con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes, la estructura presuntamente corrupta se mantenía debido a la gran cercanía de Cerdán a él.

Es más, las conversaciones interceptadas muestran que Koldo pidió que se mantuviera en sus cargos a dos personas. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro. Pues bien: uno de los cargos exigidos por Koldo fue, no sólo mantenido, sino aupado como presidente de Adif por Puente. El otro protegido, casualmente, se encuentra en la misma empresa pública donde está Serrano.

La UCO detectó una conversación en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señala Koldo en una conversación con Cerdán. La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)". El contexto de la conversación no es otro que el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Pues bien, el cinco de diciembre de ese 2023 —es decir, unos pocos días después— surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y ahora pasaba a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo reclamó a Cerdán para que se lo dijera a Óscar Puente. El nombramiento, de hecho, fue, obviamente "en Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", como publicó la web de La Moncloa.

No duró demasiado en su cargo: en septiembre de 2024 fue cesado. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sí, el mismo Óscar Puente, se veía obligado a destruir a Contreras, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales. Lo cierto es que la sombra del caso Koldo avanzaba y Puente prefirió generar un cortafuegos. Pero fue él quien lo nombró en el cargo. Justo al solicitado por Koldo a Cerdán para poder seguir maniobrando. Y tampoco es que fuera un misterio el núcleo de amistades de Contreras: era uno de los que se reunía con Koldo y Ábalos en el restaurante La Chalana.

El segundo cargo exigido por Koldo fue Camino Arce. Pues bien, se trata de Camino Arce Blanco, que era subdirectora General de Construcción en las fechas del caso y ahora es directora técnica y de desarrollo en SEITT, una empresa pública del Ministerio de Óscar Puente. En resumen, que también la mantuvo con cargo oficial. Y se trata, justo, de la empresa que preside Serrano, el exjefe de gabinete de Sánchez.