Koldo dejaba constancia de su cercanía a Sánchez en sus negocios y enchufes: "Llamo a Pedrito a Moncloa"

Pedro Sánchez ha pretendido dar la idea de que su conocimiento de Koldo García Izaguirre era ocasional. Y nada más lejos de la realidad. Más allá de todas las fotos y guiños en fiestas y actos de partido, el propio Koldo dejó constancia en innumerables actuaciones de su capacidad de llegar al presidente. Uno de esos momentos fue especialmente delicado porque ya cuenta con una sentencia en contra y nada menos que del Tribunal Supremo: el enchufe de Jésica en Ineco. Allí Koldo tiró de demostración de poder y llegó a afirmar que "llamó a Pedrito a Moncloa".

Fuentes presentes aquel día recuerdan la escena a la perfección: "Se prásentó con Jésica en la sede institucional de Ineco. En Paseo de la Habana". Esa sede no es uno de los principales centros de trabajo de Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Se trata de una sede claramente institucional. Y allí aparecieron Koldo y Jésica, la prostituta enchufada por José Luis Ábalos en un cargo público.



"Ese día había una visita institucional y el edificio estaba con más medidas de seguridad de las normales. Y apareció Koldo exigiendo que le dejaran aparcar. Los roces no tardaron en surgir porque los equipos de seguridad le hicieron indicaciones de que no podía aparcar donde quería", señalan las fuentes presentes. Y allí surgió ya el primer "llamo a Pedro" como salvoconducto para eliminar barreras y problemas.

Por aquellas fechas la presidenta de Ineco era Carmen Librero —fue presidenta de la empresa pública de ingeniería y consultoría Ineco entre septiembre de 2018 y enero de 2022—, que tuvo que lidiar con la situación porque Koldo fue dispuesto a cerrar el enchufe ese mismo día. Y lo hizo.

"Fueron convocados dos cargos para analizar la aptitud de Jésica para el cargo, pero Koldo no dejaba de cortar las preguntas y de dejar claro que había que colocarla sí o sí". Y allí volvió a surgir no ya un "yo llamo a Pedro", sino un "llamo a Moncloa a Pedrito".

"Todos sabíamos que venía de parte de Ábalos y por aquellas fechas Ábalos era el ministro estrella de Sánchez. El que lo hablaba todo con el presidente. Así que no nos sonó nada raro que Koldo tuviera esa capacidad de contactar con Sánchez", aclaran.

La investigación de la UCO y las declaraciones de responsables de las sociedades públicas afectadas elaboraron un dibujo preciso de cómo fue esa contratación de Jésica, la prostituta que José Luis Ábalos colocó en dos cargos públicos. Y fue de una forma rápida y casi surrealista: en solo una semana, con requisitos ad hoc que permitían aprovechar sus enchufes previos y sin comprobar su currículum.

La propia declaración ante la Justicia de Jésica dejó clara la gravedad del hecho: no iba a trabajar salvo si la llamaban. Y eso no ocurría habitualmente. No se "manejaba con el ordenador" —como afirmó el hermano de Koldo García Izaguirre— pero se le contrató como auxiliar administrativa. Y si alguien preguntaba por sus horarios recibía un mensaje de que debía "dejar de molestar" a la "sobrina del ministro". La existencia de estos últimos correos electrónicos fue certificada hasta por el presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, una de las sociedades públicas afectadas.