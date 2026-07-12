Sánchez, aterrorizado por las investigaciones a Zapatero de Estados Unidos

En el editorial de El Programa de Cuesta, el periodista Carlos Cuesta analiza la situación de creciente vulnerabilidad en la que se encuentra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, frente a las investigaciones judiciales procedentes de Estados Unidos. Se explica cómo las pesquisas judiciales sobre la narcodictadura venezolana y el blanqueo de capitales podrían salpicar al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y en última instancia, al propio Partido Socialista Obrero Español.

Según relata Cuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado proyectar una imagen de pulcritud institucional, afirmando que tanto el suyo como el de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los ejecutivos más limpios de la democracia española. Sin embargo, Cuesta señala que los acontecimientos recientes sugieren una realidad muy distinta, marcada por el temor a las revelaciones que puedan emanar de las agencias de inteligencia y de seguridad estadounidenses, tales como la Homeland Security, el FBI o la DEA (la oficina antidroga estadounidense).

El foco de la investigación se centra en el origen de fondos procedentes del narcotráfico venezolano, así como de otros sectores bajo control del régimen de Nicolás Maduro, que abarcan desde el contrabando de oro, níquel o esmeraldas hasta operaciones con criptodivisas. Al tirar de la manta, los investigadores estadounidenses han puesto su atención sobre figuras clave, como el propio Nicolás Maduro y el exjefe de los servicios de inteligencia militar venezolanos, Hugo Carvajal, alias el Pollo Carvajal, quien se encuentra colaborando y prestando declaración ante las autoridades del país norteamericano.

Carlos Cuesta sostiene que esta estructura financiera coincide con la que supuestamente utilizaba el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero como escudo legal para ocultar sus actividades y negocios. Es en este punto donde la investigación conecta el flujo de dinero negro de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, con una presunta ruta de financiación ilegal que apuntaría a las arcas del PSOE. Cuesta concluye que este escenario judicial, que avanza tanto en los tribunales españoles como en los estadounidenses, justifica la actitud más prudente y temerosa de Pedro Sánchez en el panorama internacional, especialmente ante la administración estadounidense.