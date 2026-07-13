Carlos Cuesta retrata a la cloaca del PSOE: "Daba órdenes dentro de la Fiscalía General"

Carlos Cuesta, ha dedicado su editorial de este lunes a las últimas novedades de la investigación sobre la cloaca del PSOE y su presunta relación con la Fiscalía General del Estado. Durante el programa de La noche de Cuesta, ha asegurado que "mientras que Pedro Sánchez siga con capacidad operativa, la cloaca seguirá con capacidad operativa", al tiempo que ha cuestionado las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negando cualquier penetración de esta trama en las instituciones.

Cuesta ha arrancado recordando que la trama no se limita a las personas ya investigadas. "La cloaca es Santos Cerdán. ¿Santos Cerdán está condenado? No. La cloaca era mucha más gente. Leire Díez, ¿está condenada? No. La cloaca utilizaba los servicios de Jacobo Teijelo, ¿está condenado? No. Pero por encima de todos ellos había una persona que no está ni imputada y se llamaba 'P.S.' según las propias anotaciones en las agendas de Leire Díez", ha afirmado.

En este sentido, el periodista ha sostenido que "mientras que Pedro Sánchez siga con capacidad operativa, la cloaca seguirá con capacidad operativa. Que a nadie se le olvide".

"Las instituciones del Estado no se han visto afectadas"

Carlos Cuesta ha respondido también a las declaraciones realizadas por Félix Bolaños, quien ha asegurado que la trama no ha penetrado en las instituciones del Estado.

Sin embargo, Cuesta ha asegurado que "la cloaca penetró en la Dirección General de la Guardia Civil hasta el tuétano y mantuvo reuniones con la directora general de la Guardia Civil. Y la cloaca penetró en la Fiscalía General y penetró tan dentro que tuvo reuniones con el número dos y con el número tres".

El caso de Diego Villafañe

Buena parte del editorial ha estado centrado en la información publicada por El Debate sobre el actual fiscal del Tribunal Supremo Diego Villafañe.

Según ha explicado Cuesta, "habría un documento por escrito" en el que Villafañe "habría dado una orden directa al fiscal de Badajoz para que parase determinada parte de la investigación, la que afectaba justo a Leire Díez".

El periodista ha recordado que Villafañe comparecerá próximamente ante el juez y ha advertido de que "se le va a poder preguntar en un par de días y va a estar en condición de testigo delante del juez. Más le vale que diga la verdad".

Asimismo, ha añadido que, si existiera ese documento, "Diego Villafañe no tendría un problema, tendría dos: uno, el del documento y haber dado una orden para parar un caso; dos, el hecho de haber mentido delante de un juez".

"La cloaca daba órdenes dentro de la Fiscalía General"

La sucesión de hechos apunta a una actuación coordinada. "Lo cierto es que la cloaca penetró en la Fiscalía General. Y de momento ya tenemos acreditadas al menos dos entradas", ha afirmado, para concluir que "el relato lógico implicaría que la cloaca no es que haya penetrado. No, no. Es que daba órdenes en la Fiscalía General".

También ha señalado que tanto Diego Villafañe como Beatriz López Pesquera fueron posteriormente promocionados. "Los dos ascensos han sido después de lo que les estoy narrando. Con lo cual, de nuevo, el relato lógico implicaría que por haber hecho lo que tenían que hacer, según algunos, habrían sido presuntamente premiados", ha sostenido el periodista en esRadio.

El archivo de los casos que afectan al entorno de Sánchez

En la parte final del editorial, Cuesta ha repasado distintas actuaciones de la Fiscalía General. Ha señalado que "ha defendido el archivo del caso de Begoña Gómez, del caso de Juan Carlos Barrabés, ha pedido también el archivo del caso de David Sánchez y pidió también el archivo del caso Plus Ultra".

Además, ha recordado que "el propio fiscal general está ya condenado" y ha criticado que continúe integrado en la carrera fiscal.

Carlos Cuesta ha concluido su editorial insistiendo en que las investigaciones dibujan una dimensión mucho mayor de la trama. "Mientras tenemos a Félix Bolaños diciendo que no han penetrado en las instituciones. ¿Que no? La única pregunta es hasta dónde", ha afirmado.

Y ha cerrado con una advertencia: "La única pregunta, y esa sí que es grave, es cuánto tiempo vamos a tardar en librarnos de semejante penetración de la cloaca, de la más pestilente cloaca, no solamente en una de las instituciones del Estado, sino en todo un abanico".