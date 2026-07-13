El Gobierno ve "acoso" de Peinado a Begoña Gómez tras exigir que acredite el uso del pasaporte

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un paso más en la investigación que cerca a la mujer del presidente del Gobierno. En una reciente providencia, el magistrado ha exigido a Begoña Gómez que acredite documentalmente que la devolución temporal de su pasaporte fue utilizada de manera exclusiva para desplazarse al Reino Unido. Este viaje, según había alegado previamente su defensa, tenía como único propósito la asistencia a la graduación de su hija. El requerimiento judicial se produce tras constatar que en el documento identificativo aportado "no consta ninguna diligencia de salida ni de entrada en los días autorizados".

La respuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha hecho esperar y ha elevado nuevamente el tono contra el instructor. Fuentes de Moncloa consideran que esta última decisión judicial es una muestra evidente de la "obsesión, persecución y el acoso público" que, a su juicio, padece la esposa del líder socialista. En un argumentario difundido desde la Presidencia, el Gobierno insiste en enmarcar las actuaciones de Peinado dentro de una supuesta campaña impulsada por "motivos políticos", un discurso recurrente desde que estallara el escándalo por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Para justificar la ausencia de los preceptivos sellos fronterizos en el documento, el Gobierno argumenta que este tipo de cuños está "en vías de extinción" en las aduanas internacionales. Según las explicaciones ofrecidas por el equipo de Pedro Sánchez, estos métodos tradicionales están siendo sustituidos progresivamente por "sistemas digitales diseñados para ser más rápidos, seguros y eficientes". Así, recalcan que en el caso concreto del viaje de Begoña Gómez, el pasaporte no presenta marcas debido a que en el territorio británico "rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA)".

En su afán por desacreditar las sospechas del juzgado, Moncloa ha elaborado una detallada exposición sobre los controles de tránsito internacional, recordando que el Reino Unido sigue el ejemplo de naciones como Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, donde ya se eliminaron los sellos manuales hace años. De este modo, el Gobierno asume el papel de defensa técnica de la investigada, intentando desmontar las dudas del juez sobre los verdaderos movimientos de Begoña Gómez durante los días que dispuso libremente de su documento de viaje.

Además, desde el Ejecutivo apuntan hacia el futuro inminente de las fronteras europeas para reforzar su tesis. Señalan que a partir del próximo 12 de octubre, un total de 29 países del Viejo Continente comenzarán a implementar un nuevo sistema de entrada y salida por biometría que sustituirá definitivamente a los sellos de tinta. Destacan igualmente que desde el pasado mes de abril, las imágenes faciales, las huellas dactilares y los registros electrónicos han desplazado al ritual del sellado en frontera. La Unión Europea, insisten, no es la única en aplicar este cambio, poniendo como ejemplo a Estados Unidos, donde se está ampliando el reconocimiento facial mediante el uso de programas específicos para viajeros.

Toda esta argumentación gubernamental busca neutralizar la exigencia de Juan Carlos Peinado, quien mantiene bajo un estricto escrutinio a la mujer del presidente del Gobierno. La causa, que ha provocado un choque institucional sin precedentes, sigue su curso mientras el magistrado trata de atar todos los cabos sobre las actividades de Begoña Gómez y garantizar que los permisos extraordinarios concedidos no hayan sido utilizados para fines distintos a los autorizados.