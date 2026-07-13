Sánchez reaparece en Los Gallardos cuatro días después de la tragedia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido este lunes en la zona arrasada por el incendio de los Gallardos (Almería), cuatro días después de la tragedia que deja trece personas fallecidas, veintitrés personas sin localizar, diez denuncias por desaparición y siete mil hectáreas calcinadas.

Sánchez ha llegado al Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad almeriense de Turre tras sobrevolar en helicóptero las áreas más devastadas por el fuego. En su primera visita al lugar desde que se desató el incendio, el jefe del Ejecutivo ha centrado su intervención en el cambio climático como principal explicación de la catástrofe. "Lo estamos viendo en toda Europa, en toda España", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que "tenemos que estar todas las administraciones a la altura del desafío que tenemos por delante".

El presidente ha propuesto un gran acuerdo frente a la emergencia climática y ha insistido en vincular la tragedia con este fenómeno. "El cambio climático mata", ha reiterado Sánchez durante una comparecencia conjunta con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha precisado que el incendio se encuentra ya controlado, aunque todavía no ha sido extinguido.

Sánchez y Moreno, que previamente se han reunido con los alcaldes de los municipios afectados, han puesto en valor la coordinación entre las distintas administraciones durante las labores de extinción. "Siempre dispuestos, siempre capaces y dando la cara", ha agradecido Moreno al referirse al trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ambos dirigentes han coincidido en que el verano será "muy duro" en materia de incendios forestales. En ese contexto, han señalado que "tendremos que estar alertas para responder con la máxima celeridad".

Tras abandonar el Puesto de Mando Avanzado, el presidente del Gobierno viajará esta misma tarde a Francia para acudir a la reunión convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, de la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania, mientras que el acto de demolición de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) de Gibraltar, inicialmente fijado para este lunes, ha quedado aplazado hasta el próximo miércoles 15, según fuentes de Moncloa.