José Antonio Fuster, portavoz de Vox, ha anunciado este lunes que la formación de Santiago Abascal va a preparar una batería de medidas para lanzar una ofensiva contra la polémica Ley de Nietos con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido la nacionalidad a más de medio millón de personas descendientes de españoles.

Así lo ha expresado Fuster en rueda de prensa en la sede nacional de la formación, en la calle Bambú, en la que ha alertado de que "España es una nación que tiene derecho a decidir quién entra, quién permanece y quién adquiere la nacionalidad" e ha insistido en que "una nación que no controla sus fronteras deja de ser dueña de su destino". Por ello, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está acometiendo una política de Estado "diseñada contra los españoles con fronteras débiles, papeles rápidos y nacionalidad convertida en instrumento electoral".

"Concesiones masivas"

Fuster ha señalado que Vox no se va a limitar a denunciar esta "injusta" ley de nietos, y que por ello va a actuar en los próximos días, desde España y también su grupo en el Parlamento Europeo, con una batería de medidas para "terminar con una ley que abre la puerta a concesiones masivas de nacionalidad, que altera el valor de ser español y que puede y quiere modificar el futuro político de nuestra nación sin que los españoles hayan sido jamás consultados", algo que, a su juicio, es "muy importante". "Miren lo que combatimos en los tribunales, en cada institución, y ahora imaginen lo que podríamos conseguir con Vox en el Gobierno de la nación", ha insistido.

"La nacionalidad española no pertenece a Pedro Sánchez, ni al PSOE, ni a una Dirección General, ni a una instrucción administrativa de la hermana del ministro Puente. Pertenece a la nación española, pertenece a su historia, a sus leyes y a los españoles. Eso es lo que está en juego: una España sin fronteras, sin leyes y soberanía, o una nación libre, segura y dueña de su destino", ha alertado José Antonio Fuster, desde la sede nacional de Vox.