Así reaccionó Sánchez a la condena de su hermano en pleno desfile militar en Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido captado por las cámaras consultando atentamente su teléfono móvil durante aproximadamente dos minutos, justo después de hacerse pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Las imágenes han sido grabadas este martes en París, donde Sánchez asistía al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. La publicación de la resolución judicial ha coincidido con su presencia en uno de los actos oficiales del viaje.

Según el vídeo, el presidente ha permanecido varios minutos mirando la pantalla de su teléfono. No ha realizado declaraciones públicas ni ha hecho gestos que permitieran conocer su reacción, por lo que únicamente puede constatarse que ha consultado el dispositivo tras conocerse el fallo judicial.

9 años de inhabilitación

La sentencia, dictada por unanimidad por la Audiencia Provincial de Badajoz, condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera arbitraria la creación de la plaza que ocupó en la Diputación de Badajoz, así como la de otra plaza relacionada con Luis María Carrero.

En la misma resolución también ha sido condenado el expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. Además, el fallo impone penas de inhabilitación al resto de los condenados en la causa.

La Audiencia absuelve, por otro lado, a todos los acusados del delito de tráfico de influencias al considerar que ese ilícito penal no ha quedado acreditado.