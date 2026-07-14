Carlos Cuesta desgrana la condena al hermano de Sánchez: "Ya van tres condenas directas a este Gobierno"

Carlos Cuesta, ha dedicado su editorial de La noche de Cuesta a analizar la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez. Para el periodista, la resolución supone un nuevo golpe para el entorno del presidente del Gobierno y afirma que "ya van tres condenas directas a este Gobierno", en referencia a las resoluciones judiciales que, según expone, afectan al Ejecutivo o a su entorno.

Cuesta ha arrancado respondiendo a las declaraciones de Pedro Sánchez, quien aseguró que "mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes". Frente a ello, ha señalado que "la Audiencia Provincial de Badajoz lo que ha dicho es que, de momento, tu hermano de inocente no tiene nada".

Según Cuesta, la resolución judicial recoge que David Sánchez "ni sabía dónde trabajaba, ni sabía qué es lo que había que hacer, ni le interesaba, ni acudía a trabajar, ni mostraba el más mínimo interés", por lo que ha insistido en que "estaba enchufado".

En este sentido, el periodista ha asegurado que la resolución de Badajoz se suma a otras decisiones judiciales que, a su juicio, afectan al Ejecutivo."Ya van tres condenas, tres condenas directas a este Gobierno", ha afirmado antes de enumerar la condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la resolución sobre el caso Koldo y la sentencia contra David Sánchez.

"Ya van tres condenas directas a este Gobierno". 🎙️@carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/BhmW0P7rZ7 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 14, 2026

Sobre esta última, ha defendido que "queda certificado judicialmente que hubo un enchufe del hermano de Pedro Sánchez".

"Influencia de Pedro Sánchez"

Carlos Cuesta también ha rechazado que la resolución descarte cualquier intervención del presidente. "Escucharemos barbaridades del Gobierno diciendo que ha cerrado la puerta a una conexión con Pedro Sánchez. Mentira, de nuevo mentira", ha asegurado.

En este sentido, ha sostenido que la sentencia "no ha podido certificar el número total o los nombres de todas las personas que habrían influido en este nombramiento, pero que puede haber habido una influencia familiar".

Asimismo, ha destacado que la resolución dedica 29 hechos probados al caso y ha subrayado que uno de ellos recoge que Pedro Sánchez era secretario general del PSOE antes del nombramiento de su hermano.

"Una sentencia preparada para el ataque"

El director de La noche de Cuesta ha defendido que se trata de una resolución especialmente sólida. "Es una sentencia de prácticamente 400 folios porque va blindada", ha afirmado, asegurando que está preparada "para el ataque brutal que va a emprender Pedro Sánchez".

También ha sostenido que este procedimiento era "posiblemente el caso con condena más difícil" debido, según ha dicho, a las presiones que, en su opinión, rodearon la investigación.

En la parte final del editorial, Carlos Cuesta ha vinculado esta condena con el resto de investigaciones que afectan al entorno del presidente. "Mensaje patrocinado para Pedro Sánchez: prepárate, prepárate, prepárate", ha afirmado el periodista en esRadio.

Según ha explicado, "el resto de casos comparados con este tienen una auténtica avalancha de pruebas", mientras que, en su opinión, el procedimiento sobre David Sánchez fue el que encontró mayores obstáculos.

"Si este caso ha terminado en condena, imagínense lo que puede ocurrir con los que tienen muchas más pruebas". 🎙️@carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/UXpfWX2BYy — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 14, 2026

"La destrucción de España"

En el último tramo de su editorial, Cuesta ha ampliado su análisis a los pactos parlamentarios del Gobierno. "Pedro Sánchez ha pactado con todos los destructores de España con tal de permanecer en el poder", ha afirmado.

A su juicio, "la verdadera corrupción del Partido Socialista no es exclusivamente económica. Es destructora de España", concluyendo que "la verdadera obra de Pedro Sánchez no solamente es el robo, el origen de esto es la destrucción de España".