Cayetana desmonta al PSOE y Sumar por liquidar el delito de injurias a la Corona y el de ofensas religiosas

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados después de que PSOE y Sumar hayan pactado liquidar el delito de injurias a la Corona y el de ofensas religiosas. "España tiene hoy algo insólito en una democracia. Un Gobierno contra el Estado. Y un Estado atacado necesita más protección. No menos", ha criticado. "Todo lo que han pactado les retrata. Primero suprimen las injurias a la Corona y para justificarlo invocan a Arnaldo Otegi, ese paladín de la libertad de expresión condenado por pertenencia a ETA con periodistas baleados y concejales ejecutados. Algo que el PSOE apoya", ha insistido.

Respecto al rey Felipe VI, ha defendido que "es el jefe del Estado. El símbolo de su unidad y permanencia. Que defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad mucho mejor que ustedes, republicanos de hojalata. Como demostró en Cataluña frente al tribalismo identitario. Y que no le tiene miedo al pueblo, como vimos en Paiporta. El Rey se quedó. El presidente huyó. Sánchez pasará y Leonor prevalecerá".

"Suprimen los ultrajes a España y a sus símbolos. Esa vieja tara española: odiar lo que nos une. El himno les incomoda. La bandera les perturba. No sé cómo aguantan la alegría rojigualda del Mundial. Hagan las paces con España. Reconcíliense con lo común. Porque el problema no es que la bandera sea un tótem intocable. Es que en demasiados ayuntamientos ni siquiera ondea. No cambien la ley. Cúmplanla".

"Suprimen la protección a los jueces. El objetivo es evidente: poder lincharlos impunemente. Y aquí coinciden todos porque todos tienen cuentas pendientes con la Justicia. Bildu, sus presos. Junts, sus prófugos. Esquerra, sus inhabilitados. El PSOE, sus corruptos. Y Sumar, pues no tiene causas. Bueno, algunas sí tienen. Pero sobre todo tiene pánico a perder el coche oficial. Por eso corean todos: lawfare, 'fachas con toga'. No es una cacería. Es el Código Penal. Igual para todos. Incluso para ustedes".

"Suprimen la ofensa a los sentimientos religiosos. Se ríen del crucifijo. Pero nunca del Corán. Jalean la profanación de iglesias, pero a las mezquitas ni se acercan. Valientes con los católicos. Prudentísimos con el islam. Suprimen el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Los mismos que exigen cárcel para quien reza ante una clínica abortista reclaman impunidad para quien grita 'Gora ETA' a la cara de una viuda. Rezar es acoso. Humillar es libertad. Esa es su averiada moral asimétrica. El Gobierno y sus socios quieren desarmar al Estado. Nosotros vamos a rearmarlo".

"Este es el objetivo de la enmienda que hemos presentado. Mantenemos todos los tipos penales que ellos derogan. Todos. España no es una democracia militante, pero tampoco será una democracia suicida. Y reforzamos la protección a las víctimas. Al parecer, el PSOE y Sumar han pactado mantener, de momento, el delito de enaltecimiento. Era lo mínimo", ha dicho ironicamente.

"El terrorismo yihadista. Cuarenta y dos condenas por enaltecimiento ha impuesto la Audiencia Nacional en diez años. Cuarenta y dos. No por venganza. Por prevención. Para evitar atentados. ¿Qué pretendían ustedes? ¿Desarmarnos también frente a quienes matan en nombre del islam? ETA se disolvió. Sus enaltecedores no. Lean el último informe de Covite. 374 actos de enaltecimiento de ETA solo en 2025. Pancartas, pintadas, homenajes a terroristas muertos y a terroristas excarcelados, por cierto, gracias a su aplicación fraudulenta del 100.2. Y detrás de cada acto, una víctima obligada a soportarlo. Para eso exactamente es nuestra enmienda".

"Hoy el Código Penal mezcla en un solo artículo dos delitos: enaltecimiento y humillación. Como la jurisprudencia exige un riesgo cierto de violencia y un grupo terrorista operativo, la humillación a las víctimas queda indefectiblemente sin castigo. Nosotros lo separamos. Un delito para quien enaltece y otro autónomo, y con prisión, para quien humilla a las víctimas".

"Ningún homenaje quedará impune. Ningún ongi etorri volverá a quedar sin consecuencias. Y los jueces podrán prohibirlos antes de celebrarse para que ninguna viuda vuelva a cruzarse con la pancarta que celebra al asesino de su marido. No castigamos ideas. Protegemos la dignidad de las víctimas. Y cumplimos con Europa. ¿O tampoco han leído la directiva aprobada hace un mes? Exige a los Estados que protejan a las víctimas del terrorismo de actos que puedan atentar contra su dignidad. Voten nuestra enmienda o expliquen a Europa por qué en España el escarnio sale gratis" ha advertido.

"¿Saben cuál es el drama? Que aunque apoyaran nuestra enmienda no bastaría. Porque la mayor humillación a las víctimas no la redactó Sumar. La firmó Pedro Sánchez en 2018 y sigue más vigente que nunca: su pacto con Bildu. El pacto ha evolucionado. De presupuestos por presupuestos a nación por impunidad. Otegi le dice a Sánchez: 'Yo te tapo a ti tu corrupción y tú me das a mí mi nación'. Vamos a llamarlo plurinacionalidad, que disimula mejor la traición".

Fotos del PSOE con Bildu

"¿Y qué hará Sánchez? Lo que ha hecho siempre. Firmar. Ese es el precio de este Gobierno. Las víctimas ayer y España hoy. Y ahora quiero dirigirme por primera vez a sus señorías de Bildu. Ayer se cumplieron 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel día Arnaldo Otegi estaba en la playa. 'Con mi mujer y mis hijos, como un día normal', dijo. Un día normal. Nunca ha condenado el asesinato. Ni entonces ni después. Estos son los que hablan de libertad de expresión. La reclaman para enaltecer a ETA, pero jamás la han utilizado para condenarla", ha apuntado la diputada del Partido Popular.

"Y me dirijo al Partido Socialista. Quiero hacerles una pregunta. Señorías del PSOE, quiero hacerles una pregunta. Y no es retórica. Me lleva rondando años, observando sus fotos con Bildu, su afinidad con Bildu, su normalidad con Bildu. ¿Cómo pueden pactar con quienes no condenan el asesinato de sus propios compañeros? ¿Cómo pueden tener de socios a quienes justifican el tiro en la nuca y el coche bomba? El asesinato de Fernando Múgica. El secuestro de Ortega Lara. La masacre de Hipercor. Ellos lo dieron todo por España. Ustedes, todo por el poder. ¿Les compensa? El pacto con Bildu era la última frontera moral de la democracia española. Una vez cruzada, todo se hizo posible. Mentir, robar, dividir, demoler.

"Fue el punto de no retorno. Sánchez pasará. Y ese día su partido afrontará la tarea más difícil de su historia. Una refundación total. No solo orgánica, también moral. Y ahí estaremos nosotros, donde hemos estado siempre: en la defensa del Estado y de las víctimas. Porque son uno y lo mismo", ha defendido Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados.