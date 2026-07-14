La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de nueve años.
El tribunal considera a David Sánchez autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.
Mientras, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.
El Partido Popular ha elevado la presión sobre Pedro Sánchez tras la condena de su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Feijóo ha destacado que la sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley, mientras otros dirigentes populares han vinculado el fallo con la responsabilidad política del presidente. Cuca Gamarra y Ester Muñoz han cuestionado especialmente la continuidad del Gobierno ante los casos judiciales que afectan al entorno de Sánchez.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, sigue la línea del resto del PSOE de cerrar filas en torno a David Sánchez. A través de una publicación en X, ha afirmado que detrás de la sentencia "hay mucha mala política y nada de justicia". Al mismo tiempo, ha lamentado que un país "democrático" se condene al hermano del presidente.
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha dicho que "hace mucho tiempo" que Pedro Sánchez "tendría que haber dimitido". "Es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno tiene a un fiscal general condenado, que tiene a su mano derecha y secretario de organización y ministro de Transportes condenado y a su hermano porque miembros de su partido le han regalado una plaza. ¿Qué le pasaría a Macron si condenasen a su hermano por prevaricación?", ha añadido.
Alberto Núñez Feijóo ha recordado unas palabras de Pedro Sánchez, que, en su momento, afirmó que "la verdad acabaría sabiéndose". Ha subrayado también que José Luis Ábalos y el exfiscal general, Álvaro García Ortiz, forman parte de una lista de condenados que afecta al entorno más cercano de Sánchez.
Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, ha publicado un vídeo en X, en el que defiende que "David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del PSOE". Asimismo, ha afirmado que se trata de un proceso "teledirigido por una información falsa".
En la red social X, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha subrayado que "el PSOE pagaba a la cloaca de Leire para perseguir a jueces y fiscales. Más de cien imputados del entorno de Sánchez. Algunos ya con condenas de prisión. Es una mafia. Y gobierna porque nos han dejado solos y demonizados, durante años, a quienes lo denunciábamos desde el principio".
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha afirmado que, como ningún damnificado por la plaza a dedo a David Sánchez, "no compartimos la sentencia". Asimismo, ha insistido en que el hermano de Pedro Sánchez es "inocente".
"Hay una cacería contra el PSOE y contra Pedro Sánchez", ha asegurado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien considera que esta condena no es más que "un triunfo de la estrategia de la ultraderecha". "No se ha perseguido un delito, sino a una persona", ha afirmado en los pasillos del Congreso, al tiempo que ha equiparado esta condena con la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Gobierno continúa defendiendo.
La primera valoración del PSOE sobre la condena del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha llegado de la mano de la portavoz nacional, Montse Mínguez, quien ha calificado la sentencia de "tremenda" y ha asegurado que no le otorgan credibilidad.
"El mejor juez es el tiempo", dijo Pedro Sánchez en una vieja entrevista en la SER. "Efectivamente, el tiempo pone las cosas en su sitio", dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
"Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara", ha dicho Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en los pasillos del Congreso. Para el republicano, "es una sobrada importante".
El ministro de Transportes ha tuiteado para criticar el fallo: "Esta época se estudiará en los libros de historia", ha dicho, "como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones para derribar a un gobierno".
El hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado por el enchufe en la Diputación de Badajoz. La sentencia, de 377 páginas, señala que "son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa que permiten en su valoración conjunta inferir, con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz" para favorecer al hermano del presidente.