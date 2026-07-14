El aviso de Adanero al PSOE tras regalar la alcaldía de Pamplona a Bildu: "El tiempo no borrará la vergüenza"

El diputado del PP y concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero, ha asegurado en La noche de Cuesta que el ambiente vivido durante los Sanfermines refleja un cambio social en Navarra, donde, según sostiene, cada vez son más los ciudadanos que muestran públicamente su sentimiento de pertenencia a España. Además, ha cargado contra el PSOE por haber facilitado la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu.

Preguntado por las imágenes registradas en la Plaza de Toros de Pamplona, García Adanero ha señalado que "lo que cambia es que están ahí y tienen ese poder gracias al Partido Socialista, al cambalache que hicieron".

A su juicio, esa decisión tendrá consecuencias políticas duraderas: "Yo creo que al Partido Socialista el tiempo no le va a borrar la vergüenza de regalar una alcaldía. Yo creo que eso es una pasada", ha afirmado.

"No se habían visto tantas banderas de España nunca"

El dirigente popular también ha destacado la respuesta de numerosos asistentes a los Sanfermines.

"No se habían visto todas las banderas de España nunca. Las cosas como son", ha asegurado tras explicar que ha recibido vídeos e imágenes de lo ocurrido en la Plaza de Toros.

Según ha explicado, esa reacción ya comenzó días atrás y continúa creciendo: "Ya el otro día fue una reacción muy potente", al tiempo que ha añadido que "se va anotando en el día a día".

Durante las fiestas, además, ha señalado que "con la famosa camiseta blanca de España se ha visto a muchísima gente", que la utilizaba como vestimenta habitual de San Fermín. A ello ha sumado que "banderas se han visto un montón".

"La gente cada vez se calla menos"

Para García Adanero, el cambio más importante no es únicamente la presencia de símbolos nacionales, sino la actitud de los ciudadanos. "Cada vez, que eso es lo importante, la gente se calla menos", ha destacado.

En especial, ha puesto el foco en los jóvenes: "La gente joven dice: 'Oye, yo me siento así y solo faltaba que no pudiera hacer lo que estime'", ha señalado.

Más adelante ha insistido en esa idea al asegurar que "la gente joven no está dispuesta a que otro decida si puede estar bien llevar una bandera de España o no".

"La Selección ayuda, pero no es el único motivo"

Sobre si el éxito de la Selección Española puede estar detrás de este cambio, García Adanero ha reconocido que contribuye a exteriorizar ese sentimiento: "Evidentemente, el tema de la Selección siempre es un empujón para cualquier cosa de este tipo", ha explicado.

No obstante, ha matizado que "no solo es la Selección, sino que la Selección es como un empujón más grande por ese sentimiento, porque es el momento en que puedes demostrarlo".

Finalmente, el diputado popular ha insistido en que esta evolución ya venía produciéndose desde hace años y ha vuelto a destacar la respuesta registrada en la Plaza de Toros: "Era algo que se veía. Lo de la plaza de hoy era impensable", ha concluido.