El doble rasero de Javier Ruíz y 'Mañaneros': llaman acosador a Vito Quiles y hostigan al juez Peinado

Juan Carlos Peinado, el magistrado que como adelantó el pasado 20 de junio Libertad Digital mandó a juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación y le prohibió salir de España, dictó este lunes una resolución para reclamar a la esposa de Pedro Sánchez que "acredite" que solo usó el pasaporte la pasada semana para viajar al Reino Unido.

El juzgado le permitió que viajara a Londres haciendo una excepción: se lo devolvió temporalmente para que asistiera a la graduación de su hija. Pero, tras recuperarlo, Peinado se encontró con la sorpresa de que en el pasaporte de Begoña no consta "ninguna diligencia de salida ni de entrada en los días autorizados". Algo que extrañó y mucho al magistrado que ha exigido a la pareja del presidente del Gobierno que "en el plazo improrrogable de cinco días", demuestre que lo utilizó exclusivamente "para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar dictada contra ella".

Una actuación la del magistrado que no gustó nada a los lacayos mediáticos de Pedro Sánchez. Uno de los más activos en su lucha particular contra el juez Peinado lleva siendo desde hace tiempo Mañaneros 360, el programa de actualidad —política y sesgada— que presentan Adela González y Javier Ruiz y al que financiamos con nuestro dinero todos los españoles.

El lamentable doble rasero de Javier Ruiz

El presentador de Mañaneros tiene una cruzada personal contra Vito Quiles, del que ha llegado a afirmar que es solo "un instrumento", "tiene el mismo cerebro que una llave inglesa", pero el problema "no es la llave, sino quien la maneja".

Para Ruiz "Vito Quiles es un instrumento pagado por partidos y por alguna empresa. No es ni periodista ni incómodo, es un acosador y un delincuente", subraya.

El término acosador refiriéndose al trabajo de Vito Quiles como reportero en plena calle buscando siempre sacar alguna reacción del protagonista informativo de turno cambia radicalmente cuando es una reportera, Carla Acuña, de su propio programa la que aborda y persigue al juez Peinado en plena calle hasta la misma puerta de un local. Debe ser que hay acosadores de primera y otros de tercera.

Vendiéndolo como una exclusiva: 'preguntamos a Peinado por el pasaporte de Begoña Gómez', con un rótulo en el que dejan clara su postura: 'custodiamos al juez Peinado por su polémica decisión de pedir a Begoña Gómez los sellos de entrada y salida de su pasaporte', la reportera sigue en plena calle a Peinado al que comienza a acribillar a preguntas: "Disculpe, señor Peinado, ¿sabe usted que para ir a Londres ya no se pone sello en el pasaporte? ¿Cómo quiere que Begoña Gómez demuestre que ha estado en Londres? ¿No le gustó la decisión de su juez sustituto de Antonio Viejo? Le están diciendo que está acosando desde el Gobierno a Begoña Gómez".

No tengo palabras pic.twitter.com/MmdbgCDugh — Errati Four more years (@erraticorunhes) July 14, 2026

Todo ello en tan solo 20 segundos. El juez Peinado en ningún momento se para a hablar con la reportera y sigue andando, incómodo, mientras la periodista suelte el speech que trae preparado desde casa e impuesto desde arriba. Parece que este hostigamiento al juez Peinado sí le parece bien al señor Ruiz. Estos son los Vito Quiles que les gustan. Es el doble rasero habitual de la izquierda mediática española.