El Gobierno habla de "cacería" y ve en el fallo "la finalidad de derribar a un gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra el 14 de julio en París mientras su hermano, David Sánchez, es condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Lejos de asumir el alcance de la sentencia, el Ejecutivo mantiene el rumbo centrado en vincular la resolución judicial a la "finalidad de derribar el Gobierno", como ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales, "ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", despreciando no solo las decisiones judiciales, sino también deslizando que la separación de poderes no existe.

Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026

Tanto en Moncloa como en Ferraz cierran filas con David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, a quienes siguen considerando "inocentes", y reducen la condena a un nuevo episodio de la supuesta ofensiva de la "ultraderecha" en su "cacería" contra Pedro Sánchez. "Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", insisten desde el Gobierno y el PSOE, mientras desacreditan el fallo y descargan la responsabilidad sobre una presunta persecución política. La portavoz nacional socialista, Montse Mínguez, se ha lanzado en redes sociales a descalificar la sentencia.

La del FGE y ahora la de David Sánchez y Gallardo. Dos sentencias y el mismo mensaje: "No ha quedado probado que…"

"No ha quedado acreditado que…" A la Justicia solo le pedimos una cosa: que los ciudadanos podamos entenderla. A mi me parece TREMENDO. pic.twitter.com/Xaj9YjidkK — Montse Mínguez (@montseminguez) July 14, 2026

El Ejecutivo fía ahora su estrategia a que "las instancias superiores" reviertan la resolución judicial y, en ese marco, equipara este caso al del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el objetivo de trasladar la idea de que ambas causas responden al mismo patrón.

"La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia. No hay que olvidar que todo este proceso nace de una denuncia de Manos Limpias basada en fake news y que tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución", ha asegurado la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Sumar y los socios parlamentarios del Gobierno también han cerrado filas contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz, que consideran "desproporcionada", y han redoblado sus críticas contra la actuación de la Justicia. "Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país", ha advertido el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien ha cargado contra la resolución judicial y ha augurado nuevas condenas. "Es una sobrada importante, luego viene también Begoña Gómez que será condenada por la cara", ha anticipado el diputado independentista.