La condena de la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación ha provocado una cascada de reacciones en el Partido Popular. Apenas conocida la resolución judicial, dirigentes nacionales y autonómicos de la formación han cargado contra el líder socialista, al que consideran políticamente responsable de un caso que ha terminado con la condena de un familiar directo del jefe del Ejecutivo.

La sentencia también condena al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, además del resto de acusados en la causa. El tribunal considera acreditado que la creación y posterior modificación del puesto ocupado por David Sánchez respondió a un plan preconcebido para favorecer su contratación.

Feijóo reivindica el Estado de Derecho

El primero en reaccionar ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha recordado unas declaraciones previas del jefe del Ejecutivo para asegurar que la resolución judicial confirma que la verdad acabará imponiéndose. Según Feijóo, el respeto al Estado de Derecho implica que nadie esté por encima de la ley.

En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha escrito: "''La verdad acabará imponiéndose', decía @sanchezcastejon. Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles".

"La verdad acabará imponiéndose", decía @sanchezcastejon. Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del ex fiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea,… pic.twitter.com/3oZ0TbCqPA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 14, 2026

La dirección nacional del Partido Popular también ha reaccionado a través de varios de sus principales dirigentes. La vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, ha sostenido que la condena afecta también a la imagen del presidente del Gobierno.

Sánchez sigue haciendo historia, pero en el lado equivocado. Su hermano, condenado por prevaricación. El mismo hermano al que cobija en Moncloa. Sánchez decía que era inocente. La Justicia dice que es culpable. Esta sentencia inhabilita a David Sánchez... y a su hermano. https://t.co/gbw7jTzYTD — Carmen Fúnez (@carmenfunezdg) July 14, 2026

En su publicación ha afirmado: "Sánchez sigue haciendo historia, pero en el lado equivocado. Su hermano, condenado por prevaricación. El mismo hermano al que cobija en Moncloa. Sánchez decía que era inocente. La Justicia dice que es culpable. Esta sentencia inhabilita a David Sánchez... y a su hermano".

Por su parte, la cuenta oficial del Partido Popular ha destacado el alcance institucional de la resolución judicial con un mensaje escueto: "David Sánchez condenado. Por primera vez en democracia, un familiar directo de un presidente del Gobierno es condenado por un tribunal".

El foco en la creación del puesto

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha centrado sus críticas en la creación del puesto que ocupó David Sánchez dentro de la Diputación de Badajoz.

Condenado a 9 años de inhabilitación en los que no tendrá que preguntarse dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Pero aunque el condenado sea él, no perdamos de vista al responsable: el que le creo el puesto a medida y lo enchufó. Su hermanísimo. https://t.co/chjzVIdGIS — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) July 14, 2026

En X ha publicado: "Condenado a 9 años de inhabilitación en los que no tendrá que preguntarse dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Pero aunque el condenado sea él, no perdamos de vista al responsable: el que le creó el puesto a medida y lo enchufó. Su hermanísimo".

En la misma línea, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha compartido un extracto de la sentencia junto al siguiente comentario: "El loro park sanchista hoy lo tiene crudo".

El loro park sanchista hoy lo tiene crudo. Aquí os dejo un extracto de la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena al hermano de Sánchez👇🏻 pic.twitter.com/0qyaYql1eu — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 14, 2026

Gamarra y Muñoz reclaman responsabilidades políticas

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha ido un paso más allá y ha considerado que la resolución judicial tiene consecuencias políticas para Pedro Sánchez al referirse a la cloaca del PSOE como obstáculo para la justicia.

En su mensaje ha señalado: "Otra sentencia más que condena al sanchismo e inhabilita a Sánchez para seguir ni un día más como presidente del Gobierno. Y ello pese a las artimañas de la cloaca del PSOE para obstaculizar la acción de la justicia. El sanchismo está entre rejas e inhabilitado".

Otra sentencia más que condena al sanchismo e inhabilita a Sánchez para seguir ni un día más como presidente del Gobierno. Y ello pese a las artimañas de la cloaca del PSOE para obstaculizar la acción de la justicia. El sanchismo está entre rejas e inhabilitado. https://t.co/NEvMGysMGs — Cuca Gamarra (@cucagamarra) July 14, 2026

También la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha relacionado esta resolución con las distintas investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

En concreto, ha manifestado: "Estamos conociendo todos los casos de corrupción que están investigándose en el entorno de Pedro Sánchez, de su partido, de su Gobierno. Esto, en cualquier país, haría caer al Gobierno".

Efectivamente, el tiempo pone las cosas en su sitio. https://t.co/drlpAJiKAq pic.twitter.com/qbNN5vTMzz — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 14, 2026

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha reaccionado tras hacerse pública la condena. Lo ha hecho con un breve mensaje en el que ha escrito: "Efectivamente, el tiempo pone las cosas en su sitio".