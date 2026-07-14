Histórica condena en la familia Sánchez, David, hermano del presidente ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Carlos Cuesta comenta la condena a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, confirmando su condición de enchufado mediante una decisión política. Esta decisión fue tomada por Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación, en un proceso donde la influencia de Pedro Sánchez estuvo presente. Gallardo también ha sido condenado a 18 años por dos delitos de prevaricación. Es la primera vez en la historia de la democracia que un familiar de un presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo es condenado.

La condena se ha establecido en 9 años de inhabilitación, descartándose la prisión. Además, se señalan las presiones recibidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte de sus mandos para evitar que se profundizará en la investigación de ciertos correos electrónicos. La sentencia de 377 páginas detalla que los implicados actuaron en connivencia para diseñar a medida una plaza innecesaria y carente de un contenido real.

El la sentencia, se destaca que "son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa que permiten en su valoración conjunta inferir, con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción, para pergeñar los actos arbitrarios ya expuestos con el designio de favorecer a Don David Sánchez Pérez-Castejón, arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido, alzaprimando el interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general, estableciendo unas condiciones laborales y retributivas propias del personal de alta dirección y concediendo dicho puesto a Don David conculcando los principios de mérito y capacidad, con opacidad e irregularidad en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos".