Las notas de Leire meten en un lío a la 3ª directora de la Guardia Civil: "En el 21 fueron a Georgia con Gámez"

En las libretas de Leire y las consiguientes investigaciones de la UCO ya han aparecido dos directores generales de la Guardia Civil: Leonardo Marcos y la actual, Mercedes González. El primero aparece ligado al lamentable momento en el que el DAO Manuel Llamas y el propio Marcos reprenden a los agentes de la UCO por ser diligentes en la investigación del hermano de Pedro Sánchez, según la testifical de uno de los miembros de la Guardia Civil. Aquel fue el momento en el que se pidió a los miembros de la UCO, que no fueran "proactivos" y que se pusieran "de perfil" en los casos con "afectación política".

La segunda, Mercedes González, es directamente la que está acreditado que mantuvo reuniones con Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil para hablar del comandante Villalba, nada menos que el topo de la trama Koldo. Pues bien, ahora aparece un tercer nombre, también directora de la Guardia Civil, justo antes de su destitución y llegada de Leonardo Marcos. Se trata de María Gámez, la que tuvo que ser sustituida por Fernando Grande Marlaska ante la imputación de su marido, por una ramificación del caso ERE. Libertad Digital ya había informado de su inclusión en los listados de los viajes de la trama Koldo a Georgia. Ahora las propias anotaciones de Leire Díez confirman ese hecho: "En el 21 fueron los cuatro a Georgia y fueron con María Gámez".

Las anotaciones de Leire Díez no terminan de concretar quiénes fueron los cuatro. Pero en las notas adjuntas no deja de hablarse de Koldo García Izaguirre, Victor de Aldama y algunos de los socios del propio Aldama, como Nacho Díaz o César Moreno. Esos viajes contaban con el respaldo y organización del Ministerio de Transportes liderara en ese momento por José luis, Ávalos. Pero su cometido caía de pleno en el área de otro ministerio: el de Industria y Turismo comandado en ese momento por Reyes Maroto.

Esos viajes fueron realizados en el contexto de las gestiones de acercamiento de Air Europa a Begoña Gómez. De hecho, las menciones son continuas a Air Europa en esos mismos fragmentos de las libretas de Leire Díez.

Libertad Digital publicó ya en julio de 2025 que la exdirectora de la Guardia Civil también estaba en la lista del polémico viaje a Georgia. Y es que en pleno rescate de Air Europa, la trama diseñó un viaje a Georgia. El motivo: oculto. Los invitados: ahora empiezan a ser conocidos.

Estaba en la lista de invitados el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el mismo que sabemos que informaba al Gobierno de forma privilegiada del sentido de las sentencias delicadas, como la de Trapero. Estaba Begoña Gómez, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama. Estaba, por supuesto, como asistente estrella el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, el mismo que acompañó en rondas de negocios con ministros africanos a Begoña Gómez e, incluso, a viajes en países como Ghana. Y el mismo que recibió una sede gratis por 75 años de manos de Pedro Sánchez y que avaló la filial Wakalua —del mismo grupo que Air Europa— que patrocinó gastos del Africa Center de la mujer del presidente del Gobierno. Pero también estaba María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil y apartada del cargo cuando su marido fue imputado por una ramificación del caso ERE.

El viaje tenía como destino un acto de la OMT. Pero esos dibujan todo un conglomerado de negocios. A esos viajes, en concreto, al de San Petersburgo, acudió la mujer del presidente, Begoña Gómez, también Víctor de Aldama y el responsable de la empresa rescatada —Globalia—, Javier Hidalgo. Pero los listados entregados por Aldama abren un foco nuevo. Y es que allí ha aparecido el responsable ministerial de las obras en carreteras que han sido denunciadas como amañadas y hasta la que fuera directora de la Guardia Civil, María Gámez.