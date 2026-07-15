La condena a David Sánchez no cierra la puerta a la influencia del presidente: "Era secretario general del PSOE"

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano del presidente del Gobierno y enchufado, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El tribunal también ha condenado a penas de inhabilitación al enchufador y expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (18 años por dos delitos de prevaricación) y a los otros 9 acusados. Pero un punto que ha pasado más desapercibido es el papel que la sentencia otorga al hermano presidente: a Pedro Sánchez. Y es que la condena a David Sánchez no cierra la puerta, ni mucho menos, a la influencia del presidente: "Era secretario general del PSOE", señala.

La sentencia señala literalmente lo siguiente: "No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo". Es decir, que admite que pudo ser gente ajena a los condenados y con más fuerza e influencia.

"Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David) al que sería reelegido secretario general del Partido y con el tiempo presidente del Gobierno de la nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias", señala el texto judicial.

Pero va a más. Y es que, entre los hechos probados con relevancia penal, además, figura el cargo de Pedro Sánchez en aquel momento. Aparece, en concreto, en el punto 29: "Que el hermano de Don David, a la sazón el actual presidente del Gobierno, había sido secretario general del PSOE y volvió a ser reelegido tras ganar las primarias el 21 de mayo de 2017, nombramiento ratificado en el XXXIX Congreso del Partido". Y la designación del cargo enchufado de David Sánchez se hizo, en concreto, el 30 de junio de 2017: fecha en la que resolvió formalmente su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, tras la propuesta de contratación emitida el 29 de junio. Es más, hasta el 3 de julio de 2017 no se publicó de manera oficial su nombramiento en el puesto de alta dirección y comenzó formalmente su relación contractual en dicho cargo.

La sentencia aclara una cuestión más: "La Federación Extremeña del partido, de la que formaba parte el acusado Sr. Gallardo, apoyó a la candidata derrotada en las primarias, Susana Díaz Pacheco". ¿Y eso qué significa? Pues que pudo utilizar el enchufe a David Sánchez para congraciarse con Pedro Sánchez, su nuevo jefe para todo.

Y todo ello ¿qué significa? Pues que no cierra la puerta a que la influencia decisiva fuese la ejercida por Pedro Sánchez, por acción directa o pleitesía indirecta de Gallardo.