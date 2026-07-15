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Política

La condena a David Sánchez no cierra la puerta a la influencia del presidente: "Era secretario general del PSOE"

El fallo judicial mantiene el foco sobre Ferraz por el papel de la dirección nacional en la colocación de familiares en la Diputación pacense.

El fallo judicial mantiene el foco sobre Ferraz por el papel de la dirección nacional en la colocación de familiares en la Diputación pacense.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. | EFE

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano del presidente del Gobierno y enchufado, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El tribunal también ha condenado a penas de inhabilitación al enchufador y expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (18 años por dos delitos de prevaricación) y a los otros 9 acusados. Pero un punto que ha pasado más desapercibido es el papel que la sentencia otorga al hermano presidente: a Pedro Sánchez. Y es que la condena a David Sánchez no cierra la puerta, ni mucho menos, a la influencia del presidente: "Era secretario general del PSOE", señala.

La sentencia señala literalmente lo siguiente: "No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo". Es decir, que admite que pudo ser gente ajena a los condenados y con más fuerza e influencia.

"Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David) al que sería reelegido secretario general del Partido y con el tiempo presidente del Gobierno de la nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias", señala el texto judicial.

Pero va a más. Y es que, entre los hechos probados con relevancia penal, además, figura el cargo de Pedro Sánchez en aquel momento. Aparece, en concreto, en el punto 29: "Que el hermano de Don David, a la sazón el actual presidente del Gobierno, había sido secretario general del PSOE y volvió a ser reelegido tras ganar las primarias el 21 de mayo de 2017, nombramiento ratificado en el XXXIX Congreso del Partido". Y la designación del cargo enchufado de David Sánchez se hizo, en concreto, el 30 de junio de 2017: fecha en la que resolvió formalmente su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, tras la propuesta de contratación emitida el 29 de junio. Es más, hasta el 3 de julio de 2017 no se publicó de manera oficial su nombramiento en el puesto de alta dirección y comenzó formalmente su relación contractual en dicho cargo.

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La sentencia aclara una cuestión más: "La Federación Extremeña del partido, de la que formaba parte el acusado Sr. Gallardo, apoyó a la candidata derrotada en las primarias, Susana Díaz Pacheco". ¿Y eso qué significa? Pues que pudo utilizar el enchufe a David Sánchez para congraciarse con Pedro Sánchez, su nuevo jefe para todo.

Y todo ello ¿qué significa? Pues que no cierra la puerta a que la influencia decisiva fuese la ejercida por Pedro Sánchez, por acción directa o pleitesía indirecta de Gallardo.

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