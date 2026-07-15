Las 25 pruebas de la sentencia que desmontan el relato del Gobierno sobre David Sánchez

Carlos Cuesta ha repasado los hechos probados de la condena al hermano del presidente y ha sostenido que el Ejecutivo "está protagonizando un ridículo espantoso" al negar unas pruebas que figuran en los 377 folios de la resolución judicial.

Carlos Cuesta, ha dedicado su editorial de La noche de Cuesta a desmontar el discurso del Gobierno tras la condena de David Sánchez. Frente a quienes sostienen que "no hay pruebas", el periodista ha recordado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz recoge decenas de hechos probados que justifican la condena del hermano del presidente del Gobierno.

"Seguimos con el ridículo espantoso, el golpe judicial, que están protagonizando en estos momentos miembros del Gobierno por todas partes", ha asegurado el periodista.

Cuesta ha destacado que la resolución acumula "prácticamente 50 pruebas demoledoras", de las que durante el editorial ha repasado las principales para evidenciar que el Ejecutivo está negando una realidad acreditada judicialmente.

Un puesto "ni necesario ni urgente"

Entre los hechos probados que ha destacado figura que "la creación de dicho cargo no era ni necesaria ni urgente" y que el puesto "obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

También ha recordado que durante el proceso de creación de la plaza los correos internos entre trabajadores de la Diputación de Badajoz incluían como asunto la palabra "hermanísimo", una circunstancia que evidencia que desde el principio se conocía quién sería el destinatario del puesto.

Además, ha subrayado que la sentencia recoge el testimonio de la candidata Cristina de Frutos, quien de ha declarado que "no le prestaron atención alguna" porque "el comentario generalizado era que la plaza era para don David".

La plaza se adaptó a David Sánchez

Durante el editorial, Cuesta ha incidido en que la resolución concluye que el proceso se diseñó para entregar a David Sánchez y a Luis Carrero "sendas plazas retribuidas con fondos públicos de nueva creación para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran".

Asimismo, ha recordado que el tribunal considera acreditado que posteriormente "se llevó a cabo una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección" para adaptarlo al hermano del presidente.

A ello ha añadido otro de los hechos probados de la sentencia: que David Sánchez "no tenía el menor conocimiento acerca del funcionamiento de los conservatorios de Badajoz".

Apenas acudía a su puesto

Carlos Cuesta también ha destacado que la Audiencia considera probado que David Sánchez "ni residía en Badajoz, ni se desplazaba de forma regular a esta ciudad para acometer las obligaciones de su puesto, ni consta que estuviera autorizado a teletrabajar".

Del mismo modo, ha recordado que la sentencia afirma que "desde el primer momento, don David desatendió sus obligaciones y compromisos, acudiendo apenas a su puesto de trabajo", mientras que durante su excedencia sus funciones fueron asumidas por profesores con descarga lectiva, sin necesidad de sustituirle.

"El señor Sánchez solo dirigió la orquesta en cinco ocasiones", ha recordado Cuesta al leer literalmente otro de los hechos probados.

"Un disparate"

Otro de los aspectos en los que hecho hincapié ha sido el rechazo que provocó la creación de la plaza entre los propios responsables de los conservatorios.

La sentencia recoge que "nunca habían solicitado la creación del puesto", que su ubicación en el organigrama "era un disparate" y que existían "otras necesidades imprescindibles".

A ello se suma que el representante del sindicato CSIF también expresó dudas sobre la necesidad de crear esa plaza y sobre su configuración como personal de Alta Dirección.

"Una práctica que fomenta la corrupción"

En la parte final del editorial, Cuesta ha leído una tras otra las conclusiones de la resolución judicial para contraponerlas a las declaraciones de los portavoces del Gobierno, que han cuestionado la sentencia: "Tenemos que escuchar que la sentencia es inventada, que forma parte de la fachosfera, que son fachas con toga", ha dicho el periodista.

Finalmente, ha recordado que uno de los propios hechos probados concluye que "esta práctica poco ética daña la salud democrática y fomenta la corrupción", antes de ironizar con quienes sostienen que la condena acredita la inocencia de David Sánchez: "Es la primera sentencia condenatoria que ratifica la inocencia".