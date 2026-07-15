Un magistrado desmonta al Gobierno sobre David Sánchez: "La sentencia es muy profesional y muy garantista"

El magistrado del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha defendido la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al considerar que se trata de una resolución "muy profesional" y "muy garantista", frente a las descalificaciones lanzadas por miembros del Ejecutivo. En una entrevista en La noche de Cuesta de esRadio, Portillo ha sostenido que la condena está ampliamente motivada y respaldada por una abundante prueba indiciaria.

"La sentencia del tribunal es muy profesional y además muy garantista con el propio David Sánchez", ha afirmado el magistrado, quien ha recordado que, a pesar de los distintos delitos por los que fue acusado, finalmente solo ha sido condenado por un delito de prevaricación y a la pena mínima prevista en el Código Penal.

En este sentido, ha subrayado que el fallo incluso resulta favorable al hermano del presidente en algunos aspectos: "No tiene importante ingreso en prisión, solo una penalización para empleo o cargo público, y encima no tiene que devolver un euro del dinero público que ha estado cobrando durante todo este tiempo".

Portillo ha señalado que el propio abogado de David Sánchez reconocía tras conocerse la resolución que, dentro del escenario que se contemplaba, la sentencia había sido "bastante benévola".

"Es una sentencia muy garantista"

El magistrado ha insistido en que el tribunal únicamente ha condenado por aquellos hechos que consideró plenamente acreditados y ha absuelto en aquellos extremos donde entendió que no existía prueba suficiente: "Aquellos hechos que ha considerado que no había suficientes pruebas, que aunque había indicios no eran suficientes para destruir la presunción de inocencia, pues ha absuelto sin duda".

A su juicio, ese planteamiento demuestra que la resolución no persigue "hacer sangre", sino "aplicar el Derecho" con todas las garantías.

Por ello, ha censurado las críticas vertidas desde el Gobierno contra los magistrados que han dictado la sentencia: "Criticarla de la forma en que se la está criticando, hablando de que es una sentencia política, es una vergüenza utilizar a responsables políticos tan importantes como los que hemos estado escuchando".

En este sentido, el magistrado ha añadido que "estamos viviendo el Estado de Derecho puro. Una instrucción muy garantista, un juicio público transparente y una sentencia perfectamente recurrible".

"Hay muchísimas pruebas"

Preguntado por los hechos probados de la resolución, Portillo ha rechazado el argumento de quienes sostienen que la condena se ha dictado sin pruebas: "Si es que hay numerosísimas pruebas. Cuando dicen que no hay pruebas será porque no han querido abrir los ojos y leer la sentencia".

El magistrado ha explicado que la condena se fundamenta en una acumulación de indicios, una técnica habitual en el Derecho Procesal Penal: "No son pruebas directas, evidentemente, pero como ocurre tantas veces en las sentencias de condena, se ha condenado por la acumulación de indicios".

Entre esos elementos ha citado el cruce de correos electrónicos analizados por la UCO, la documentación incorporada al procedimiento, las declaraciones testificales y la propia declaración prestada por David Sánchez durante la instrucción y en el juicio oral. "Ha habido, claro que hay, muchísimas, muchísimas pruebas", ha asegurado Portillo.

Asimismo, ha destacado como especialmente revelador que David Sánchez permaneciera un año en excedencia sin que nadie cubriera su puesto. "Eso revela la innecesariedad del puesto", ha sentenciado el magistrado.

En su opinión, la sentencia está especialmente motivada porque los magistrados eran conscientes de que sería objeto de un intenso escrutinio en instancias superiores: "Ha querido hacer un muy buen trabajo, motivando y razonando no solo el porqué, sino también por qué no pueden ser válidos los argumentos contrarios".

Ve "extraño" el papel de la Fiscalía

Durante la entrevista, Portillo también se ha referido a la actuación del Ministerio Fiscal, que no formuló acusación contra ninguno de los procesados.

Aunque ha reconocido que no es inédito que una condena prospere únicamente con la acusación popular, ha considerado que lo verdaderamente excepcional en este caso es la posición adoptada por la Fiscalía: "Lo excepcional es que, con once condenados, el Ministerio Fiscal haya decidido no acusar".

Según ha explicado, este tipo de procedimientos afectan al interés público, por lo que las acusaciones populares pueden sostener la acción penal cuando el Ministerio Fiscal decide no hacerlo.

Finalmente, ha advertido de que esa circunstancia cobra aún mayor relevancia ante la intención del Gobierno de limitar el ejercicio de la acción popular. "Lo ponemos en relación con la pretensión que tiene este Gobierno de laminar la acción popular para hacerla todavía absolutamente inservible", ha señalado.