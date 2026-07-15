Un día después de la condena de su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y coincidiendo con la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el caso de las cloacas socialistas por su relación con la fontanera del PSOE, Leire Díez, Pedro Sánchez ha optado por refugiarse en un acto institucional en Gibraltar. El presidente del Gobierno ha evitado cualquier referencia tanto a la sentencia que afecta a su hermano como a la investigación sobre la presunta trama de su partido.

Ni una sola mención a ninguno de los dos asuntos. Sánchez ha protagonizado el acto con el que se ha escenificado el desmantelamiento de la verja de Gibraltar, poniendo fin a décadas de controles fronterizos entre España y el Peñón. "Hoy hacemos historia. Hoy cae el último muro de Europa continental. Hoy abrimos una nueva era para el Campo de Gibraltar", ha asegurado el presidente, que también ha defendido que "gobernar exige determinación, exige dialogar sin renunciar a los principios".

Después de que Moncloa y Ferraz hayan acusado a los jueces de prevaricar y de formar parte de una supuesta conspiración para derribar al Gobierno, esta ha sido la primera declaración institucional del presidente Sánchez tras la condena de su hermano. Con un tono sereno, ha aprovechado su intervención no solo para referirse a la demolición de la verja, sino también para trasladar de nuevo sus condolencias a las familias de los fallecidos en Los Gallardos y expresar su satisfacción por la victoria de España en las semifinales del Mundial.

"Y ahora me van a permitir que meta la cuña sobre la ilusión que ayer despertó la selección española de fútbol, porque no solo en esta región sino en todo el país la ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano así que gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, por hacernos soñar y esperemos ojalá que la segunda estrella esté al caer. No me cabe duda que lo vamos a lograr este domingo", ha dicho el presidente para cerrar su declaración institucional.

El Ejecutivo trata así de desplazar el foco político y mediático de una condena que golpea de lleno al entorno familiar del presidente. Pese a la sentencia, el Gobierno mantiene su defensa de la inocencia de David Sánchez y sostiene que ninguna causa judicial hará caer al Ejecutivo, mientras insiste en denunciar una supuesta ofensiva judicial contra el PSOE.