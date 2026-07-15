Tezanos dispara al PSOE con casi 8 puntos sobre el PP

El PSOE ha vuelto a ver subir su estimación de voto en el último mes en el CIS, pese a los casos de corrupción que la hicieron descender en junio, y ha aumentado en 3,7 puntos porcentuales su ventaja sobre el PP, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a julio, que se publicó este miércoles.

Según el estudio, el PSOE habría ganado unas elecciones que se hubieran celebrado los seis primeros días del mes con un 33,0% de los votos válidos, 1,7 puntos porcentuales más que en junio, cuando su estimación se resintió nada menos que 4,9 puntos respecto a mayo.

#España 🇪🇸 - Barómetro CIS (julio 2026): el PSOE 🌹 amplía su ventaja sobre el PP 💧 a los 8p, SALF 🐿️ adelanta a Podemos 🪻 y Junts 🍈 se hunde 🌹 PSOE 33,0%

💧 PP 25,1%

🥦 Vox 15,3%

🌷 Sumar 6,1%

🍋 ERC 2,7%

🐿️ SALF 2,6%

🪻 Podemos 2,5% 🎯PollCheck: 3,5/10 👇… pic.twitter.com/IF8rSZFKvb — EM-electomania.es (@electo_mania) July 15, 2026

En cambio, el PP perdería dos puntos en estimación de voto en relación al mes de junio, al pasar de un 27,1% de los votos a un 25,1%. En total, la diferencia favorable a los socialistas aumenta en un mes de 4,2 puntos a 7,9.

Por su parte, Vox se mantiene como tercera fuerza pero, lejos de rentabilizar el descenso de los populares, experimenta otro, en su caso de medio punto, pasando del 15,8 al 15,3% de los sufragios.

Sumar sí se ve perjudicado por el incremento de perspectivas del PSOE y se deja tres décimas al pasar del 6,4 al 6,1%. Otras tres perdería Podemos, del 2,8% al 2,5%, de forma que le adelanta Se Acabó la Fiesta, candidatura que, según el CIS, pasaría a obtener el 2,6% de los votos subiendo siete décimas, e incluso un partido que sólo se presenta en Cataluña, como es ERC, que también se dispara del 1,8% al 2,7%.