Tres condenas en el entorno de Sánchez y Moncloa se atrinchera: "No es motivo para que caiga este Gobierno"

La condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha supuesto el último golpe al entorno de Pedro Sánchez. Los problemas judiciales ya no afectan únicamente a antiguos colaboradores o exministros, sino que alcanzan directamente al núcleo familiar de Pedro Sánchez. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades políticas, el Ejecutivo ha optado una vez más por atrincherarse y convertir una resolución judicial en una nueva ofensiva contra los tribunales. El impacto se dejó notar ayer en las largas caras de los miembros del Ejecutivo durante una jornada marcada por el silencio del presidente, que se encontraba en París participando en los actos de la Fiesta Nacional de Francia.

A la espera de que Sánchez fije posición, en Ferraz y en el entorno de Moncloa no hay rastro de autocrítica; en su lugar, la reacción ha sido activar toda la maquinaria socialista. Lejos de abrir una grieta interna, la sentencia ha provocado una respuesta coordinada entre el partido y el Gobierno, que han salido en tromba a cuestionar la resolución judicial y a anunciar recursos.

El Ejecutivo, que admite un profundo malestar y enfado por la decisión, ha decidido convertir la última resolución judicial en una batalla política. La estrategia pasa por negar cualquier desgaste, anunciar recursos y acusar al Poder Judicial de utilizar los tribunales para erosionar al Gobierno. Fuentes gubernamentales alertan del precedente que, a su juicio, supone condenar a un "inocente" por su condición de hermano del presidente.

Desde el Ejecutivo consideran que la resolución es "injusta" y defienden que acabará siendo corregida en instancias superiores. "Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas", trasladan estas mismas fuentes, que insisten: "Hay segunda instancia en este país y esperamos que la justicia haga justicia". Moncloa mantiene que no existe base para la acusación y pone sus esperanzas en el recorrido de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "Confiamos en el TSJ de Extremadura", señalan desde el Ejecutivo.

El Gobierno se atrinchera ante la acumulación de casos que afectan a personas próximas al presidente. Moncloa rechaza que la sucesión de decisiones judiciales pueda tener consecuencias políticas y niega que exista una crisis de confianza dentro del Ejecutivo. "No es motivo para que caiga este Gobierno", asumen fuentes del Gobierno tras acumular las condenas y procedimientos que han afectado al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al exministro de Sánchez, José Luis Ábalos que lejos de provocar una depuración de responsabilidades, han servido para reforzar el discurso victimista del Ejecutivo. En el entorno socialista defienden que la legislatura no está en peligro y que el Ejecutivo mantiene intacta su capacidad de acción. "No nos desestabiliza, ni desgasta, ni derroca", aseguran. Tampoco consideran que la acumulación de causas suponga un problema de ejemplaridad o de responsabilidad política.

Cada nueva resolución judicial erosiona la imagen de ejemplaridad que Pedro Sánchez prometió al llegar al poder tras la moción de censura de 2018. Aquel Gobierno que se presentaba como regenerador se encuentra ahora obligado a defender simultáneamente a familiares, exministros y altos cargos investigados o condenados. El Ejecutivo ha llegado incluso a cuestionar el propio encaje jurídico del delito de prevaricación en el caso de David Sánchez, argumentando que no puede cometerlo quien no ostenta la condición de funcionario.

Moncloa evita utilizar el término lawfare, pero sí mantiene que existe una motivación política detrás de algunos procedimientos judiciales. "Nosotros no usamos la palabra lawfare, pero creemos que es una causa política cuyo único motivo de existencia es acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno, y eso lo está viendo toda España", aseguran.

En el Ejecutivo intentan trasladar que la situación no beneficia a nadie y que tampoco contribuye al funcionamiento democrático. "No nos beneficia ni a nosotros ni a la democracia", sostienen, mientras tratan de rebajar el impacto político de una sentencia que afecta directamente al hermano del presidente del Gobierno.

Con esta nueva condena, el entorno de Pedro Sánchez suma otro episodio que alimenta la sensación de deterioro institucional. Y mientras, el Ejecutivo insiste en que nada cambia.