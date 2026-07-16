La repetición de una mentira al servicio del "hermanísimo"

Se atribuye a Lenin la frase de que "la mentira puede ser un arma revolucionaria", así como se adjudica a su émulo el nacionalsocialista Joseph Goebbels la de que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". Sea en el galgo, sea en el podenco, no sabemos en quién se habrán inspirado los representantes del Gobierno y del PSOE, pero el caso es que no dudan en hacer de la mentira un arma en defensa del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, mentira que repiten espasmódicamente como si con ello pudieran convertirla en verdad.

Y con lo de la mentira no nos referimos únicamente a las calumniosas declaraciones de Patxi López o del ministro Óscar Puente, con las que han acusado a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz de "condenar a David Sánchez por el hecho de ser el hermano del presidente del Gobierno" con la finalidad de "derribar un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas". Nos referimos a otra mentira, muchas más veces repetida y desde antes incluso de que se emitiese la sentencia, como la de que el origen de esta causa contra el hermano del presidente del gobierno "es una denuncia de una organización ultraderechista", tal y como ha vuelto a manifestar con desfachatez la ministra y portavoz del Gobierno Elma Saiz y el propio Patxi López.

Para empezar, y dejando al margen que este gobierno denigra como de extrema derecha a todo lo que está a su derecha, habría que decir que lo decisivo de una denuncia no es el color político de la persona o grupo de personas que la presenta sino si lo que denuncian es verdad y constitutivo de delito. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, que diría Machado. Y si fuese cierto, que ya adelantamos que no lo es, que el origen de la causa contra David Sánchez fuese una denuncia de la organización de HazteOir, lo que habría que hacer es felicitarla por haber sido los primeros en denunciar tamaño y escandaloso caso de prevaricación.

Pero lo cierto es que no ha sido Hazteoir ni la única ni la primera en denunciar este escandaloso y probado caso de enchufismo, sino Podemos, tal y como ha recordado con razón su secretaria general Ione Belarra. Ciertamente, fue el Grupo Parlamentario de Podemos en Extremadura el primero en denunciar en 2017 la contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz. No es de extrañar, por tanto, que desde Podemos Extremadura se haya valorado muy positivamente la sentencia. Así, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que "en esta tierra el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente" y la sentencia contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE en Extremadura, es una forma de acabar con los "enchufes".

Aun así, está visto que el Gobierno de Pedro Sánchez, convencido de la capacidad de agitación y propaganda de sus medios de comunicación, lo apuesta todo a la máxima de que la mentira es buena si sirve a la causa y que, repitiéndola, se puede transformar en verdad. Sería de risa sino causara escalofríos.