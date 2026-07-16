El expresidente del CGPJ defiende que el Supremo puede frenar la amnistía: "Puigdemont no puede venir"

Fernando de Rosa, expresidente del Consejo General del Poder Judicial y diputado del PP, ha cuestionado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha defendido que el Tribunal Supremo mantiene margen para decidir sobre la aplicación de la norma en el caso de Carles Puigdemont.

Durante una entrevista en La noche de Cuesta, de esRadio, el también magistrado ha asegurado que respeta el fallo europeo, aunque discrepa de su contenido. "Yo la respeto, pero no la comparto porque yo creo que hay una serie de errores penales que son evidentes", ha afirmado.

De Rosa ha recordado que, a su juicio, el proceso independentista de 2017 constituyó un delito con independencia de la resolución europea. "Efectivamente se cometió un delito en todo el 1.º de octubre. Se cometió un delito y, por tanto, son delincuentes aquellos que ahora sacan las esteladas. Fueron delincuentes golpistas", ha señalado.

El papel del Tribunal Supremo

El diputado popular ha insistido en que la sentencia del TJUE no resuelve todas las cuestiones planteadas sobre la aplicación de la amnistía y ha subrayado que todavía queda pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

"El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado", ha recordado, antes de añadir que el alto tribunal "podría plantear ahora, viendo la propia sentencia, reparos en la aplicación".

En este sentido, ha defendido que la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont continúa plenamente vigente. "Puigdemont no puede venir porque está en vigor la orden de detención. Por lo tanto, no puede venir hasta que lo resuelva el Tribunal Supremo", ha afirmado.

Más adelante, De Rosa ha reiterado esa idea al asegurar que el expresidente catalán "no puede venir a España ni pisar territorio español porque sería detenido inmediatamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Críticas a la interpretación sobre la malversación

El expresidente del CGPJ también ha mostrado su desacuerdo con la interpretación que, a su juicio, hace la resolución europea sobre los delitos de malversación y terrorismo.

"Si se malversa el dinero europeo no es amnistiable, pero si se malversa el dinero español, entonces sí que es amnistiable. Eso es un criterio, creo que penal, absolutamente irregular", ha sostenido.

Respecto al terrorismo, ha advertido de las consecuencias que podría tener la doctrina fijada por el TJUE. "A mí me parece una sentencia muy peligrosa, teniendo en cuenta que en Europa existe un gran problema de terrorismo yihadista", ha afirmado.

Como ejemplo, ha citado los ataques con vehículos contra mercadillos navideños registrados en distintos países europeos para defender que no puede condicionarse la consideración de terrorismo únicamente a la existencia de víctimas mortales o actos de tortura.

"El Estado de Derecho triunfó"

Durante la entrevista también se ha referido a las declaraciones realizadas por dirigentes independentistas tras conocerse la resolución del TJUE. A su juicio, esas manifestaciones no modifican la situación jurídica de los condenados por el procés.

"El Estado de Derecho triunfó el 1.º de octubre y volverá a triunfar con un Tribunal Supremo que paró los pies a toda esta gente", ha asegurado.

Por ello, ha mostrado su convencimiento de que el Tribunal Supremo mantendrá su criterio. "Yo confío en que el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy clara (...) y yo creo que va a pelear la resolución. Estoy convencido", ha concluido.