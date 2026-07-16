El Gobierno ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho comunitario y ha aprovechado el fallo para reivindicar una norma cuya constitucionalidad asegura haber defendido "siempre". Un discurso que choca con las reiteradas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios miembros del Ejecutivo, quienes antes de los pactos con el independentismo descartaban de forma tajante la posibilidad de aprobar una amnistía para los implicados en el referéndum ilegal de Cataluña.

En una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha proclamado que "la amnistía ya es constitucional y conforme al derecho europeo", hablando de "un gran día" para la sociedad española.

El Ejecutivo ha presentado el fallo como un "éxito rotundo" y un "logro colectivo", defendiendo que la ley ha favorecido "la convivencia" y reclamando su aplicación inmediata a los dirigentes independentistas que aún no se han beneficiado de la medida. "Lo antes posible", ha insistido Bolaños, en un momento especialmente delicado para el Gobierno, cercado por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y por una aritmética parlamentaria cada vez más frágil. En ese contexto, la aplicación plena de la amnistía constituye una de las principales bazas del Ejecutivo para preservar su relación con Junts, socio imprescindible para sostener la legislatura y tratar de desbloquear negociaciones clave, entre ellas la de los Presupuestos Generales del Estado. La eventual aplicación de la ley al fugado Carles Puigdemont supondría además un nuevo gesto hacia Junts en plena negociación presupuestaria.

"Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", ha declarado Bolaños, quien ha sostenido además que esta sentencia deja "despejado el horizonte".

El ministro también ha reivindicado los efectos de la amnistía y ha asegurado que hoy "nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos". Un mensaje con el que el Gobierno trata de consolidar el relato de la reconciliación, pese a que fueron el propio Sánchez y destacados miembros del Ejecutivo quienes durante años rechazaron de manera expresa la posibilidad de aprobar una medida de gracia de estas características, antes de que los acuerdos parlamentarios con el independentismo la convirtieran en una pieza central de la legislatura.