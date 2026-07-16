El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la ley de amnistía. Según el fallo leído este jueves, la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo. Los intereses financieros de la Unión Europea no quedaron afectados por la malversación en el proceso separatista y los delitos de terrorismo imputados a un comando de los Comités de Defensa de la República (CDR) pueden ser también amnistiados.

Este esperado pronunciamiento europeo llega precedido por un importante aval: las conclusiones del abogado general de la UE. En su dictamen previo, determinó que la amnistía respeta plenamente el derecho comunitario, subrayó que es una competencia exclusiva de los Estados miembros y descartó que durante el procés se malversaran fondos europeos.