El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la ley de amnistía. Según el fallo leído este jueves, la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo. Los intereses financieros de la Unión Europea no quedaron afectados por la malversación en el proceso separatista y los delitos de terrorismo imputados a un comando de los Comités de Defensa de la República (CDR) pueden ser también amnistiados.
Este esperado pronunciamiento europeo llega precedido por un importante aval: las conclusiones del abogado general de la UE. En su dictamen previo, determinó que la amnistía respeta plenamente el derecho comunitario, subrayó que es una competencia exclusiva de los Estados miembros y descartó que durante el procés se malversaran fondos europeos.
Desde el Partido Popular recuerdan que la sentencia del TJUE se circunscribe a "únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán éstos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución".
El ministro de Justicia, Felix Bolaños, comparece a las 11:45 desde Moncloa para valorar la sentencia del TJUE
El presidente de la Generalidad, Salvador Illa comparece en estos momentos para valorar la sentencia del TJUE: "Pido la aplicación diligente e integral" de la amnistía, afirma, "porque la mayoría de ciudadanos de Cataluña y España apostamos por el diálogo y el reencuentro".
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que "la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune" y ha avisado que "cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo".
Oriol Junqueras, que quiere volver a abrazar pronto a Puigdemont, deja claro que la sentencia del TJUE no acaba con la lucha independentista, sino que es un punto de partida: "Tenemos que preparar Cataluña ante la extrema derecha (…) y las amenazas de nuestra lengua. Cataluña necesita más soberanía y decidir libremente su futuro". Y añade, "la amnistía no cierra el conflicto político sino que lo confirma que existía ese conflicto". "Hoy empieza una nueva etapa".
"Los que durante años miraron para otro lado, ahora comienzan a ver los efectos del lawfare", señala Junqueras en referencia posiblemente al PSOE. "No deja de ser significativo que tantas veces hayamos tenido que mirar a Europa para recuperar los derechos que el estado español nos niega". Y añade "Europa vuelve a recordar una idea elemental los conflictos políticos se resuelven en democracia". Según Junqueras, "ahora corresponde a Constitucional, al Tribunal de Cuentas aplicar la sentencia sin más dilación. Ya no hay excusas".
"Cuando una ley aprobada por el parlamento, avalada por el Constitucional y ahora por el TJUE, la pregunta no es que pasa con los represaliados sino qué pasa con la democracia española", señala Junqueras, que cuestiona que los jueces se dediquen a "hacer política"..
Oriol Junqueras dice que hace dos años que todas las personas implicadas en la organización del referéndum independentistas tendrían que estar amnistiadas. También pide el fin de las inhabilitaciones, como la que le afecta a él. "La amnistía sigue siendo una victoria incompleta" y añade "hay personas que no han recuperado sus derechos políticos".
Oriol Junqueras comparece en directo para pedir la amnistía inmediata de los implicados en el procés. "Es un día importante para los encausados".
El TJUE avala en términos generales la ley de amnistía y deja el futuro de Puigdemont en manos del TC.
La Corte ha leído el fallo a las diez, en relación a las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los gastos del 1-O, ; y la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este jueves su sentencia sobre la ley española de amnistía, para determinar si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo es conforme a las normas europeas.