Illa y Junqueras, eufóricos tras el aval europeo a la amnistía: "Debe aplicarse de inmediato"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la ley de amnistía. Según el fallo leído este jueves, la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo. Tras conocerse el fallo, las reacciones no se han hecho esperar.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se mostraba exultante y ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía al considerar que "ya no hay excusas".

"Espero poder abrazar pronto al presidente Puigdemont y que todos los exiliados puedan regresar a casa", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que la amnistía "no cierra el conflicto político, sino que confirma el conflicto político". "Confirma que la represión nunca fue la respuesta y confirma que la solución definitiva sigue siendo la democracia. Hoy Europa ha dado un paso en esta dirección, ahora es el Estado español quien tiene que hacer su trabajo. Hoy no termina nada, hoy empieza una nueva etapa".

Por su parte, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha reclamado la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía por parte de los tribunales, ya que "es hora de mirar hacia adelante".

En una declaración institucional en la Galería Gótica del Palacio de la Generalidad, Illa ha mostrado su "satisfacción" por el aval "claro" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma, lo que es "una muy buena noticia" para Cataluña y para España.

En una intervención de ocho minutos en la que ha usado el catalán, el castellano y el inglés, Illa ha urgido a la aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de esta ley y ha defendido que ahora ya "no hay más vuelta de hoja".

Ha dicho que el pronunciamiento del TJUE "abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña", cuya mayoría de ciudadanos apuesta por "el reencuentro, por el diálogo y por la convivencia".

El presidente catalán ha expresado su "compromiso" de gobernar "para todos, por el bien de todos y para el futuro de todos", y ha concluido: "Europa ha hablado. Cataluña sigue adelante".

Sin hacer mención en su declaración a ninguno de los dirigentes independentistas que siguen pendientes de la amnistía -entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras-, Illa sí ha sostenido que "las personas y las formaciones afectadas por la ley, así como el conjunto de la sociedad catalana, deben poder participar y contribuir al futuro de Cataluña con los mismos derechos y los mismos deberes".

"Un futuro en el que todos los poderes públicos actúen con el mismo respeto y el mismo deber de servicio al interés general. Un futuro que queremos compartido, próspero, justo y en paz", ha agregado.

Illa ha afirmado que los catalanes no quieren que se ponga "en riesgo lo que tanto ha costado lograr".

"Ahora debemos seguir construyendo este futuro sobre la base de buscar lo que nos une, de celebrar nuestra diversidad y de transformar nuestra pluralidad política en acuerdos a favor del progreso colectivo", ha completado.

El presidente socialista, que también ha resaltado cómo el Tribunal Constitucional ha desestimado ya 16 recursos y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad sobre la amnistía, ha aseverado que la "voluntad de convivencia" y la "esperanza de futuro" de los catalanes son más fuertes que "cualquier intento de retroceder a un pasado de división, ruptura y enfrentamiento".