El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado ni diez minutos en reaccionar a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sea juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha cargado contra la actuación de los magistrados, los mismos a los que hace apenas unos días el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, elogiaba públicamente. "Es la Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar una decisión definitiva sobre la instrucción y por tanto, ahora creo que es el momento de dejarles trabajar con toda tranquilidad para que adopten una resolución que sea ajustada a Derecho", afirmó Bolaños en una entrevista en RNE.

Sin embargo, ese discurso ha saltado por los aires tras la resolución conocida este jueves. En cuestión de minutos, el Ejecutivo ha vuelto a cuestionar de forma implícita las decisiones judiciales cuando afectan a su entorno, recuperando el argumento de que determinados pronunciamientos responden a una estrategia para desgastar políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez. En ese contexto, Puente ha llegado a insinuar que la decisión de la Audiencia Provincial busca eclipsar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea favorable a la ley de amnistía, sugiriendo una intencionalidad en el momento elegido para hacer pública la resolución.

¿Lo veis niños?. Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante. https://t.co/os3rwRe1Sk — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 16, 2026

Es la primera reacción de un Gobierno acorralado por los frentes judiciales que afectan a su entorno y que esta misma semana ha encajado la condena de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación.

En la misma resolución en la que confirma que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular, la Audiencia Provincial de Madrid acuerda levantar las medidas cautelares que pesaban tanto sobre la esposa del presidente del Gobierno como sobre su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. En concreto, deja sin efecto la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencias periódicas.