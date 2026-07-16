El conflicto entre Ramón Espinar y Pablo Iglesias es uno de los reflejos más claros de las fracturas internas que terminaron por transformar a Podemos. Lo que comenzó como una relación de estrecha confianza política y personal dentro de la cúpula del partido, se convirtió con los años en un distanciamiento insalvable caracterizado por reproches públicos. El último ha sido, una vez más, a través de las redes sociales.

En un mensaje publicado en X, el ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid aseguró estar muy molesto por el último artículo publicado por Iglesias en Diario Red en el que menciona a su padre, Ramón Espinar Gallego, antiguo miembro del PSOE. "Me llega un artículo de Pablo Iglesias usando como ejemplo de 'dar asco' a mi padre. Para haber sido compañeros y amigos y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal. Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda", escribió.

En otro mensaje, continúa: "Es la hostia porque me señala siendo obvio que no soy responsable de actos que no he cometido. Señala a un señor que tiene una enfermedad bien jodida y la cabeza perdida, que no va a poder defenderse. Y lo sabe. Y lo hace en un texto en el que derrocha culpa por desclasado". Sin entrar en más detalles, Espinar confirma que su padre no tiene alzhéimer, pero sí "una parecida e igual de jodida".

Me llega un artículo de Pablo Iglesias usando como ejemplo de "dar asco" a mi padre. Para haber sido compañeros y amigos y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal. Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) July 15, 2026

El artículo en cuestión, titulado "James Chambers y los ricos de izquierdas", es una defensa a James Cox Chambers Jr., un activista pro-palestino y comunista que proviene de una de las familias más adineradas de Estados Unidos y que se encuentra encarcelado en Madrid a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre su extradición. Según la información que ha trascendido hasta ahora, la acusación principal de las autoridades estadounidenses es haber proporcionado apoyo material a Hamás, un delito federal relacionado con el terrorismo por el que podría ser condenado a 30 años de cárcel, y al que Podemos quiere librar de la extradición, porque considera que la petición respondería a una persecución política.

En su texto, Iglesias se pregunta: "¿Se puede ser rico y ser de izquierdas? ¿Se puede ser heredero de una fortuna millonaria y ser rojo?". Para defender su postura, el exvicepresidente del Gobierno recuerda el escándalo de las tarjetas black en la época en la que Espinar Gallego era consejero de Caja Madrid. "Que Fergie Chambers sea rico y use su dinero para apoyar causas justas es para quitarse el sombrero; así de claro. Quienes dan asco son los sindicalistas y los dirigentes de izquierdas que usaban las tarjetas black; desde el padre de Ramón Espinar (del PSOE) hasta 6 consejeros de Caja Madrid que venían de Comisiones Obreras todos con origen muy proletario", recordó.

Muy llamativa es la posdata que cierra el artículo, una indirecta al actor Willy Toledo que durante la presentación del libro de Sergio Gregori le criticó por la compra del chalet de Galapagar y la financiación de la Taberna Garibaldi: "La peña se lo paga sabiendo que es un tipo al que le sale el dinero por las orejas, porque le sale el dinero por las orejas", concluyó. En esta línea, Iglesias respondió: "Ojalá me saliera el dinero por las orejas. Ojalá. Serviría para hacer que creciera este proyecto. Hay otros que han sido incapaces de convertir el pastón que ganaban haciendo cine y televisión en nada útil ni colectivo y van dando lecciones de marxismo-leninismo. Libertad y asilo político para Fergie Chambers".

Del núcleo de confianza al reproche

El origen de la fractura entre Pablo Iglesias y Ramón Espinar se remonta a enero de 2019, en vísperas de las elecciones autonómicas. La sorpresiva marcha de Íñigo Errejón para fundar Más Madrid dinamitó el tablero político. En aquel momento, Espinar —que lideraba la federación madrileña— apostó por una vía de mediación y confluencia para evitar la fragmentación de la izquierda.

Sin embargo, su propuesta de tender puentes chocó frontalmente con la estrategia de confrontación total diseñada por la dirección estatal de Pablo Iglesias. Ante la imposibilidad de conciliar ambas posturas y negándose a participar en una campaña de hostilidad interna, Espinar presentó su dimisión de todos sus cargos orgánicos y de su escaño, abriendo una herida que nunca volvería a cerrarse.

Tras un periodo de silencio alejado de la primera línea, la relación ha derivado en un cruce constante de reproches públicos. Espinar, en su faceta como analista político en diversos medios de comunicación, ha señalado de forma directa la deriva de la formación, acusando a Iglesias de imponer un "liderazgo tóxico" y un hipercontrol que, a su juicio, terminó por asfixiar el debate interno y expulsar el talento crítico del partido.