Sánchez lleva a siete asistentes de servicio a sus vacaciones en La Mareta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude con hasta siete "asistentes de personal de servicio" cuando va a La Mareta (Lanzarote), residencia oficial en la que pasó parte de sus vacaciones el año pasado y a la que está previsto que regrese este verano.

Este dato figura en una respuesta facilitada a un ciudadano a través del Portal de Transparencia, donde se solicitaron detalles sobre los gastos en los que Sánchez incurrió en La Mareta el año pasado y sobre los que el Ejecutivo ya había ofrecido información parcial, como la destinada a "manutención".

En una contestación recogida por Servimedia, la directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno facilita parcialmente lo que se le había pedido.

El autor de la solicitud había demandado "toda la información detallada y verdadera" sobre los datos ya facilitados por el Gobierno respecto a la estancia de Sánchez en La Mareta el verano pasado. Así, en la petición se pedía desglosar cifras ya comunicadas por Moncloa, como los "11.322 euros en alojamiento" o los "22.711 euros en manutención" gastados el año pasado en La Mareta.

Así, el Ejecutivo concede "acceso parcial" a la nueva información demandada, aunque no concreta los gastos de alojamiento o el alcance del dispositivo de seguridad en la residencia canaria en 2025. Sin embargo, se da cuenta en esta contestación de "los puestos de los empleados públicos que asistieron al jefe del Ejecutivo y mantuvieron la actividad diaria de la institución en coordinación con los diferentes departamentos de la Presidencia del Gobierno".

Técnicos de información

Así, el verano pasado Sánchez acudió a la residencia de Lanzarote con "1 asesor de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, 5 técnicos u operadores de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Presidencia del Gobierno y 7 asistentes de personal de servicio".

Desde Moncloa se añade que en el listado anterior no se incluye el "personal de seguridad", ya que "la determinación del número de efectivos encargados de asegurar la protección del presidente del Gobierno permite establecer pautas de actuación que comprometerían la seguridad del jefe del Ejecutivo".

La directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia indica que "no existe un interés superior en proporcionar el acceso al número de efectivos de seguridad que prevalezca frente al riesgo real para la seguridad personal y la eficacia de los dispositivos de protección".

En la contestación también se alude a que "el presidente del Gobierno de España, desde el momento en que accede al cargo, establece su residencia familiar, por motivos de seguridad, en el Palacio de la Moncloa, y durante diferentes períodos a lo largo del año, traslada su domicilio a diferentes inmuebles propiedad del Estado".

A este respecto, se alude a que el jefe del Ejecutivo se acompaña en estos desplazamientos del "personal necesario" para garantizar "el normal desarrollo de la actividad institucional, asegurando en todo momento el adecuado funcionamiento de las labores oficiales, de apoyo técnico y de coordinación que requiere el ejercicio de sus funciones". El presidente "se acompaña, además, de un dispositivo humano de seguridad, encargado de asegurar su protección, ejerciéndose esta actividad de forma continua".