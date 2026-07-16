Se estrecha el cerco sobre Pedro Sánchez: tercera condena y dos imputaciones más a punto de caer

La actualidad política de esta semana viene marcada por la tercera sentencia condenatoria contra el entorno personal y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, la justicia se ha pronunciado sobre el caso del hermano del líder del Ejecutivo, dictaminando una inhabilitación de nueve años para David Sánchez y de 18 años para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por un delito de prevaricación relacionado con su contratación.

A pesar de que el fallo judicial es calificado por algunos analistas como una sentencia de mínimos, el contenido de la resolución es considerado especialmente sólido y fundamentado, lo que dificulta cualquier intento de recurso en instancias superiores. Este escenario de descrédito contrasta de manera llamativa con los resultados ofrecidos por el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, que sitúa al PSOE como ganador de unas hipotéticas elecciones con un 33% de los votos.

Mientras la opinión pública asiste a esta discrepancia entre los datos demoscópicos oficiales y la realidad de los tribunales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la justicia continúan estrechando el cerco sobre la estructura del Partido Socialista. Las investigaciones avanzan con paso firme en dos líneas de acción principales que amenazan con imputar al PSOE como persona jurídica: la presunta financiación ilegal de la organización y las ramificaciones del caso de las cloacas policiales.

En el ámbito de la financiación irregular, las pesquisas se han visto reforzadas por las recientes declaraciones de Víctor de Aldama y de la empresaria Carmen Pano. Esta última ha ratificado ante los investigadores que, a pesar de haber recibido presiones y un presunto intento de soborno por parte de emisarios socialistas para que guardara silencio, realizó una entrega de 90.000 euros en metálico en bolsas de la conocida pastelería madrileña La Mallorquina, un testimonio que complica todavía más el futuro procesal de la formación gobernante.