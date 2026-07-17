Campeones mundiales en malversación

No sé de qué se extrañan, francamente, los decepcionados con el fallo del TJUE mirando para otro lado —que no exactamente avalando— la amnistía a Carles Puigdemont y otros feroces malversadores de dinero público catalán y español (que viene a ser lo mismo). La justicia comunitaria no es que les haga la ola, lo que viene a decir es que no se mete porque no se siente perjudicada en sus propios dineros, en el presupuesto de la UE. Que los trapos sucios nacionales los lavemos en casa con jabón Lagarto o como nos dé la gana.

Era previsible. Aunque no por ello menos analizable. Vamos a ver: la progresía ibérica que entusiasmada se frota las manos con la condena a Marine Le Pen debería cortarse un poco, debería reflexionar. La lideresa de la Agrupación Nacional francesa fue inhabilitada por tirar de los (cuantiosos) fondos europeos que institucionalmente le corresponden no para lo que esos fondos son, sino para hacer política de partido a escala nacional. Vamos, un juego de niños al lado de la burrada de millones que los procesistas catalanes gastaron a manos llenas en sucesivos botifarrèndums, Diplocats, redes de embajadas de agit-prop y de colocación estratosférica de leales y amiguetes, etc.

Se escandalizan mucho cuando se les piden cuentas de ello. No tanto como me escandalizo yo (y unos cuantos más) de lo poco que se les han pedido. Gobernando todavía en Cataluña Pere Aragonès (ERC) en coalición con Junts, tuvieron la barra (cuajo, en catalán), no ya de no reclamar institucionalmente la millonada que el Tribunal de Cuentas calculaba que estos sujetos habían malversado, sino de… ¡avalarles desde la Generalidad por si les ponían una multa! El entonces consejero de Economía, Jaume Giró, trató en vano de encontrar una entidad bancaria que cargara con este muerto. Al final hicieron un enjuague contable y a correr.

Qué españolazos son los catalanes en algunas cosas. Nadie reclamó ni reclama el dinero malversado por los procesistas ni, ya puestos, el dinero defraudado por la familia Pujol. Suponiendo que nos creamos la teoría de la deixa de l'avi Florenci, no consta por ningún lado que Pujol se pusiera al día con el impuesto de sucesiones…ni que nadie con mando en plaza se lo pidiera.

Igualito que en el caso de los ERE andaluces: no sólo es que Chaves y Griñán, condenados en firme, no hayan llegado ni a a oler el trullo. Es que la millonada malversada se perdió en el aire, sin que la Junta de Andalucía hiciera ni el gesto simbólico de intentar recuperar nada hasta que el PSOE fue echado a escobazos del Palacio de San Telmo.

Suma y sigue. Condenan al hermano de Pedro Sánchez y a media Diputación de Badajoz por lo que todos sabemos; no se ha secado la tinta de la condena y ya la están recurriendo (y el presidente amenazando con otra carta a los corintios), pero de devolver o reclamar la pasta no habla nadie. Santa Rita, Rita, Rita.

Me han llamado mucho la atención algunas enérgicas reacciones de indignación gremial ante el caso David Sánchez. Sucede que el jarro de agua fría de la corrupción no cae igual en época de vacas flacas que de vacas gordas. En España hay muchos músicos no buenos sino buenísimos que se las ven y se las desean para llegar dignamente a final de mes. Mal se les puede pedir que simpaticen, empaticen o meramente toleren a este aprovechado y enchufado que va llorando su desgracia por las esquinas sin caer en lo más elemental para que te perdonen: pedirlo y devolver lo injustamente cobrado.

Tampoco parece que se le ocurra a Carles Puigdemont, ni a Oriol Junqueras ni a ninguno de los que se quejan de que el Tribunal Supremo no les quiere amnistiar porque les tiene manía que bastaría con un gesto de humildad, desprendimiento y honradez para que muchos catalanes y españoles que ahora no tragan con la amnistía pudieran ver, quizás, el tema de otra manera. Y hasta se avinieran a comulgar con esa rueda de molino de que el objeto de todo esto es la reconciliación.

A mí no me da la gana reconciliarme con los que me roban. Con los que se han quedado una millonada que debió haber ido a esos servicios públicos y sociales que, según ellos, la derecha y la ultraderecha se quieren cargar. Pero ellos los despluman para pagarse los independentismos y las juergas y no pasa nada.

Piénsenlo de aquí al domingo, cuando la final del Mundial se dirimirá entre la escuadra argentina de Leo Messi y la española de Lamine Yamal. ¿Conocen de verdad a fondo la historia de Lamine Yamal? Su padre llegó a ser un sin techo, al niño lo tuvo que criar la abuela en Rocafonda, un barrio de Mataró francamente complicado, y solo a fuerza de piernas y de un talento innato descomunal consiguió que le admitieran gratis primero en una escuela local de fútbol y después en la Masia del Barça, que le pagó los estudios que su familia no le podía dar.

Comparen esta historia con la de David Sánchez, Carles Puigdemont, etc. ¿Será por eso que en España la unanimidad que concita el fútbol no la puede ni soñar la política?