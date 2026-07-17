El editorial de Cuesta: el auto de la Audiencia desmonta el relato del Gobierno sobre Begoña Gómez

Carlos Cuesta ha analizado en La Noche de Cuesta, de esRadio, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar a juicio a Begoña Gómez y ha sostenido que el auto supone un respaldo rotundo a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. Cuesta también ha cargado contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por cuestionar ahora la resolución judicial después de haber defendido previamente la independencia de los magistrados.

Cuesta ha comenzado recordando que el auto de la Audiencia Provincial ya no permite, a su juicio, centrar las críticas únicamente en el juez instructor. "Ya no es el juez Peinado. Señor Sánchez, ya no es el juez Peinado. Señor Bolaños, ya no es el juez Peinado (...) ahora resulta que son cinco magistrados de la Audiencia Provincial", ha afirmado antes de subrayar que la resolución confirma el envío de Begoña Gómez a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El periodista también ha criticado el cambio de discurso de Félix Bolaños respecto a los magistrados de la Audiencia Provincial. Ha recordado que el ministro los definió hace unos días como "magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales", mientras que, tras conocerse el auto, ha considerado que "la respuesta que aquí ha dado la justicia (...) no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Las quince claves del auto

Durante buena parte del editorial, Cuesta ha repasado los principales argumentos que recoge la resolución judicial, que, en su opinión, dibuja un escenario muy comprometido para la esposa del presidente del Gobierno.

Entre ellos ha destacado que la Audiencia Provincial considera "perfectamente verosímil" que Begoña Gómez aprovechara "su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno" para obtener ventajas relacionadas con la creación de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. También ha resaltado que los magistrados sostienen que esa condición le permitió acceder al cargo de directora de la cátedra y obtener prestigio profesional, recursos y financiación.

Cuesta ha incidido igualmente en los apartados del auto relativos al software desarrollado en el marco de la cátedra y al uso de la asesora Cristina Álvarez. Según ha explicado, la Audiencia mantiene que existen indicios de malversación por la utilización de recursos públicos y que el software podía generar beneficios económicos pese a ser gratuito para los usuarios.

Asimismo, ha puesto el foco en los párrafos finales de la resolución, donde los magistrados vinculan los hechos investigados con el deterioro de la confianza en las instituciones y con el correcto funcionamiento del Estado democrático. Para Cuesta, el tribunal ha dejado claro que la supuesta corrupción investigada "afecta a la integridad de las organizaciones" y "erosiona los fundamentos del Estado democrático".

Críticas a la dirección de la Guardia Civil

Antes de abordar el contenido del auto, Cuesta ha dedicado una parte del editorial a criticar al teniente general Arturo del Castillo por el contenido de unos audios dirigidos al general Fernando Mora, en los que emplea graves insultos y amenazas.

El periodista ha contrapuesto esa actitud con el trabajo diario de los agentes de la Guardia Civil y ha denunciado que los cuerpos policiales estén siendo utilizados con fines políticos. En este contexto, ha animado a quienes dispongan de información sobre esas supuestas presiones a acudir a la justicia y a hacerlas públicas.

También ha elogiado la decisión del coronel Daniel Baena de personarse en el denominado caso cloaca después de las informaciones publicadas por Libertad Digital sobre las maniobras dirigidas, según ha señalado, contra la investigación del denominado caso Voloh.

Un respaldo al juez Peinado

En la parte final del editorial, Cuesta ha insistido en que la resolución judicial constituye un respaldo expreso al trabajo desarrollado por el juez Juan Carlos Peinado durante la instrucción.

A su juicio, el auto desmonta el argumento del Gobierno de que la investigación carecía de fundamento y mantiene vivos los principales ejes de la causa. En este sentido, ha asegurado que los magistrados avalan la existencia de indicios suficientes para que Begoña Gómez sea juzgada por tráfico de influencias y malversación.

El periodista ha concluido que la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno se ha agravado tras la decisión de la Audiencia Provincial y ha sostenido que el Ejecutivo ha reaccionado con un cambio de discurso hacia los magistrados. "En estos momentos pesa el auto de respaldo para sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno con jurado popular", ha afirmado, antes de asegurar que el tribunal considera que los hechos investigados "atentan directamente contra las bases del Estado democrático".