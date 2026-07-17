Moncloa se parapeta tras la "cacería política obscena" ante el cerco judicial a los Sánchez Gómez

La Moncloa ha vuelto a responder al avance de la causa contra Begoña Gómez cerrando filas y elevando el tono contra la Justicia. El Gobierno insiste en que la esposa de Pedro Sánchez es "inocente" y sostiene que "todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno".

El PSOE ha endurecido todavía más el discurso. Su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha denunciado lo que a su juicio es una "cacería política obscena", mientras el Ejecutivo vuelve a poner el foco sobre los jueces justo después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera que Begoña Gómez se siente en el banquillo y sea juzgada por un jurado popular. Un giro que contrasta con las palabras pronunciadas hace apenas unos días por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando halagaba a esos mismos magistrados como "competentes e imparciales". El respaldo institucional del lunes en una entrevista en RNE ha dado paso a la descalificación política.

Pedro Sánchez guarda silencio, pero el argumentario del Gobierno ya está en marcha. La estrategia pasa por sostener que la investigación se ha ido desinflando y presentar el procedimiento como un caso de persecución política. "Dos años después, el relato se sigue desmoronando. De los cinco delitos iniciales ya solo quedan dos. Han caído acusaciones que durante meses ocuparon portadas", aseguran desde el PSOE. Un relato que el Ejecutivo recupera en una de las semanas más incómodas para el presidente, golpeado por varios frentes judiciales y por la condena de su hermano, David Sánchez, por un delito de prevaricación. En la Moncloa insisten en que "no hay pruebas" y tratan de convertir ese mensaje en el eje de su defensa.

En la Moncloa hace tiempo que las resoluciones judiciales dejaron de combatirse con argumentos jurídicos. La estrategia pasa por levantar un muro político alrededor del presidente y de su entorno más próximo, desacreditar a quien investiga y presentar cada avance de las causas como un episodio más de una supuesta campaña de acoso.