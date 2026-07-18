El PP presenta a sus candidatos para las capitales de provincia de cara a las municipales de 2027

Los candidatos del PP en las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 han participado este sábado en un acto celebrado en Santiago de Compostela, donde han expresado sus ganas de afrontar los próximos comicios y han pedido la confianza de los ciudadanos tanto en las locales como en las generales, cuando se convoquen.

Según informa EFE, el encuentro se ha celebrado en el edificio CINC de la Ciudad de la Cultura y ha contado con la presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha escuchado las intervenciones. Cada candidato ha dispuesto de un minuto para presentarse ante los asistentes.

Durante los breves discursos ha habido referencias a la final del Mundial de fútbol, a la instalación de pantallas gigantes para seguir el encuentro, al Apóstol, a las ferias de Albacete y Guadalajara y al debate sobre cuál es el mejor lugar para vivir en España.

Renovación en once capitales

El PP afrontará las elecciones municipales de 2027 con nuevos candidatos en once de las veinte capitales de provincia donde actualmente no gobierna. Los cambios afectan a Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Gerona, Vitoria y Orense.

Por el contrario, los treinta regidores populares que ya gobiernan capitales de provincia repetirán como candidatos en los próximos comicios.

El caso de Murcia

Murcia también contará con una candidata distinta a la de 2023, aunque por una circunstancia diferente. La aspirante será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ha asumido el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, candidato del PP en las anteriores elecciones municipales.