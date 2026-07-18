La UCO destroza a Sánchez: las nuevas informaciones de la cloaca lo ponen contra las cuerdas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado tajantemente cualquier vinculación con las investigaciones en curso, asegurando que no dio ninguna orden de protección ni tuvo conocimiento de actividades ilícitas en su entorno. En defensa de la honorabilidad de su Ejecutivo, ha calificado su gestión de limpia e íntegra. No obstante, las informaciones recopiladas por los colaboradores de El Programa de Cuesta sugieren la existencia de una presunta estructura informa, comúnmente conocida como "cloaca" que habría operado desde la sede del partido en la calle Ferraz, vinculando a varios cargos intermedios y de confianza.

Entre los señalados se encuentra Leire Díez, cuya comparecencia judicial ha sido objeto de debate debido a las contradicciones entre sus declaraciones y las informaciones que maneja la Guardia Civil sobre sus visitas a la Dirección General. Según los analistas, esta red habría contado con la coordinación de figuras de alta confianza política como Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y habría tenido como finalidad principal la protección de los intereses del presidente del Gobierno frente a diversas causas judiciales.

El sumario apunta también a la presunta implicación de otros perfiles clave en la estructura de Ferraz, como el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset. Las pesquisas analizan si la red instrumentalizó recursos públicos y de partido para entorpecer la labor de investigadores clave, como el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas. Asimismo, el análisis de las agendas incautadas plantea dudas sobre el alcance temporal de estas operaciones y si estas actividades se extendieron a ámbitos de presión fiscal o a ministerios específicos.

La situación procesal del caso podría experimentar cambios significativos si el magistrado de la Audiencia Nacional, juez Pedraz, decide elevar la causa al Tribunal Supremo debido a la posible implicación de personas aforadas, como el secretario de Estado Antonio Hernando o el diputado Juan Francisco Serrano. Los analistas coinciden en que la resolución de la instrucción determinará la verdadera dimensión y las responsabilidades políticas de esta trama de presunta influencia.