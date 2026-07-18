Las víctimas de Adamuz denuncian el "desamparo" de Puente seis meses después: "No se han asumido responsabilidades"

Se cumple medio año de una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España. Las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), un siniestro que costó la vida a 46 personas, 28 de ellas residentes en distintas localidades de la provincia de Huelva, han alzado la voz este fin de semana para denunciar el "desamparo y la parálisis" institucional que vienen sufriendo desde el suceso. A través de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, los afectados lamentan que, seis meses después, la situación permanece prácticamente inalterada y sin atisbos de una resolución justa.

El presidente de la plataforma de afectados, Mario Samper, ha alertado sobre las graves consecuencias psicológicas que esta inacción provoca en los supervivientes y en el entorno de los fallecidos. Samper ha subrayado la urgente necesidad de avances palpables. "Sobre todo mental, de las víctimas que quedan vivas y los familiares de los fallecidos, necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible", ha aseverado. El portavoz ha expresado su temor ante una instrucción eterna, recordando que otras asociaciones españolas marcadas por catástrofes similares advierten de más de una década de burocracia en los tribunales, un panorama que aterra a las familias de las víctimas.

Sin respuestas de Puente

A esta angustia judicial se suma la total falta de asunción de responsabilidades políticas y técnicas por parte de las autoridades competentes. Desde la asociación critican duramente que el trágico evento no haya propiciado cambios estructurales y que el servicio ferroviario nacional siga siendo completamente inseguro. En este contexto, la organización remitió un escrito formal dirigido al Consejo de Ministros y al titular de Transportes, Óscar Puente. En el documento exigían la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que el Gobierno pueda certificar y garantizar unas medidas básicas de seguridad para todos los usuarios.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha estado muy lejos de satisfacer las demandas de las víctimas. Samper ha denunciado que la única reacción gubernamental se ha limitado a distintas apariciones en medios de comunicación por parte de representantes institucionales para defender a ultranza el servicio, eludiendo cualquier tipo de autocrítica. "Las responsabilidades no se han asumido en ningún momento, todo lo contrario", lamenta el representante de los afectados.

En el ámbito puramente económico y de reparación, el escenario tampoco resulta alentador para los damnificados. Si bien es cierto que la compañía pública Renfe ya ha depositado una suma en los juzgados de Montoro destinada a sufragar las futuras indemnizaciones, la opacidad impera en el proceso. Los afectados desconocen por completo qué baremos se están aplicando para calcular el reparto de las compensaciones. Según recalca el propio Samper, no saben si se ha seguido algún criterio lógico, calificando las estimaciones iniciales como una propuesta "a todas luces incongruente" que añade más incertidumbre al profundo sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos en la localidad cordobesa.